Kijkers van Ajax - sc Heerenveen storen zich massaal aan Youri Regeer

Youri Regeer heeft een hoofdblessure
Foto: © ESPN
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 18:20

Kijkers van de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen ergerden zich zaterdag aan Youri Regeer. De middenvelder van Ajax claimde een hoofdblessure, waarna een veelbelovende aanval van Heerenveen werd gesmoord.  

Na een uur spelen, bij een 1-0 voorsprong van Ajax, ging Regeer naar de grond na een duel om de bal met Dylan Vente. Twee seconden na het contact ging Regeer naar de grond. Op dat moment was Heerenveen bezig aan een veelbelovende aanval met vier man.

Regeer greep naar het hoofd, waardoor scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd stillegde. De irritatie was zichtbaar bij de spelers van Heerenveen. Ook veel kijkers hebben hun bedenkingen bij het moment.

Op X wordt Regeer toneelspel verweten. Fans menen dat hij eerst de situatie wilde aankijken, om vervolgens een hoofdblessure te claimen. Regeer ging even naar de zijlijn en kon daarna verder.

Mike
Mike
Dit zie je in teveel wedstrijden, niet alleen van Ajax. Misbruik maken van deze regel. Misschien bij hoofdletsel door een onafhankelijke arts kijken of er wat is. Buiten de lijnen. En dan voor vijf minuten. Bij onzin, zoals hier beschreven, een gele kaart voor spelbederf.

Dominique Mayonaise
11 Reacties
6 Dagen lid
16 Likes
Dominique Mayonaise
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike Ik denk een prima regel om bij een hoofdblessure zonder overtreding en zonder zichtbaar letsel, de speler 5 minuten buiten het veld te houden. Voor eigen veiligheid, zodat er goed beoordeeld kan worden of verder spelen verantwoord is of niet. De trainer kan dan beslissen om die 5 minuten uit te laten zitten, of direct de geblesseerde speler te wisselen. Dan is het ook niet meer zo aantrekkelijk om het te faken.

