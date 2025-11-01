Kijkers van de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen ergerden zich zaterdag aan . De middenvelder van Ajax claimde een hoofdblessure, waarna een veelbelovende aanval van Heerenveen werd gesmoord.

Na een uur spelen, bij een 1-0 voorsprong van Ajax, ging Regeer naar de grond na een duel om de bal met Dylan Vente. Twee seconden na het contact ging Regeer naar de grond. Op dat moment was Heerenveen bezig aan een veelbelovende aanval met vier man.

Regeer greep naar het hoofd, waardoor scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd stillegde. De irritatie was zichtbaar bij de spelers van Heerenveen. Ook veel kijkers hebben hun bedenkingen bij het moment.

Op X wordt Regeer toneelspel verweten. Fans menen dat hij eerst de situatie wilde aankijken, om vervolgens een hoofdblessure te claimen. Regeer ging even naar de zijlijn en kon daarna verder.