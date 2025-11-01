Live voetbal 12

Lodewijk Asscher krijgt lachers op zijn hand bij Ajax - sc Heerenveen

Lodewijk Asscher Ajax sc Heerenveen
1 november 2025, 18:31

Voormalig Partij van de Arbeid-politicus Lodewijk Asscher heeft zaterdag de lachers op zijn hand gekregen tijdens de wedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen. Asscher meldde zich meteen op X nadat het thuisduel van Ajax in de eerste helft kort werd stilgelegd.

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen werd zaterdag na een halfuur voetballen enige tijd stilgelegd. Er werd in de eerste helft een sfeeractie georganiseerd voor de overleden supporter Patrick Overeem. Het gehele stadion klapte, inclusief de spelers op het veld. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken, waardoor arbiter Jannick van der Laan het duel stillegde.

Artikel gaat verder onder video

De staking duurde ongeveer dertien minuten. Het spel werd daarna hervat, waarna Ajax nog voor het einde van de eerste helft op voorsprong wist te komen dankzij een doelpunt van Mika Godts.

Asscher is een fervent Ajax-supporter en zit zaterdag in de Johan Cruijff ArenA om zijn ploeg te steunen. Hij plaatst vanuit het stadion een foto op X van het grote LED-scherm, waarop de tekst ‘Het afsteken van vuurwerk is verboden’ staat vermeld.

De tekst is echter niet zichtbaar voor de fans die achter het LED-scherm zitten en van wie het vuurwerk afkomstig is. “Dat bord hangt dus verkeerd om”, grapt Asscher. De opmerking van de voormalig PvdA-politicus wordt over het algemeen met grote waardering ontvangen door zijn volgers.

