Arnold Bruggink, voormalig technisch directeur van FC Twente, heeft zijn zorgen geuit over de werkcultuur en de druk binnen Ajax. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl sprak hij over de uitdagingen waar de club uit Amsterdam mee te maken heeft.

De druk is volgens Bruggink enorm groot bij Ajax en hij vraagt zich af hoe groot de ego's van de mensen rondom de club zijn. "Die druk is wel enorm groot. Wat ik erg lastig zou vinden in deze situatie bij een club als Ajax... Echt iedereen denkt altijd maar aan die ego's joh, even serieus. Hoe groot zijn die ego's van al die mensen daaromheen? Die willen allemaal wat, bepalen wat en brengen informatie naar buiten, dan denk ik soms wel mijn hemel", zo zegt Bruggink.

Bruggink vraagt zich af of het altijd in het belang van de club is dat een technisch directeur vertrekt als de trainer dat doet. Hij stelt dat de technisch directeur bij Ajax ook weg moet als Heitinga moet vertrekken, maar dat dit niet altijd het beste voor de club is. "Moet de technisch directeur bij Ajax bijvoorbeeld ook weg als Heitinga moet vertrekken? Het is niet altijd het beste voor de club, denk ik", vertelt Bruggink.

Waardering voor Alex Kroes

Ondanks zijn kritische blik, heeft Bruggink wel waardering voor Alex Kroes, de huidige technisch directeur van Ajax. Kroes heeft namelijk aangegeven dat als Heitinga moet vertrekken, men eerst langs hem moet. Bruggink vindt het sterk dat Kroes zijn nek uitsteekt om zijn trainer te beschermen. "Je moet altijd een korte lijn houden; hoe wil je samenwerken? Maar ik vind het wel sterk dat Kroes heeft gezegd: Als Heitinga gaat, moet je eerst langs mij", aldus de voormalig td van Twente.