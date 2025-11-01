Live voetbal 1

Ronald de Boer: Heitinga kiest niet meer voor Baas als linksback bij Ajax

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
1 november 2025, 10:53

Als het aan Ronald de Boer ligt, speelt Youri Baas niet meer als linksback bij Ajax. De sterkhouder van de Amsterdammers stond tijdens de Champions League-zeperd tegen Chelsea (5-1-nederlaag) op die positie, maar maakte geen beste indruk. De oud-voetballer denkt dat John Heitinga daarom ook niet snel meer zal kiezen voor Baas als linksback.

Baas fungeerde in zijn eerste jaren voornamelijk als linksback, maar lijkt zijn doorbraak te hebben gemaakt als centrale verdediger. Tegen Chelsea stond de 22-jarige weer op zijn ‘oude’ positie, maar kon daar niet overtuigen. “Ik denk dat John daar niet snel meer voor zal kiezen”, zegt De Boer bij De Telegraaf.

“Zijn beste positie is links centraal. Dat is zijn plek en geeft rust aan Ajax”, vervolgt de analist, die ook nog een andere optie ziet: “Hij zou ook heel goed tot zijn recht komen met drie achterop, zoals ik Ajax in balbezit graag zou zien voetballen en zoals wij vroeger deden. Zo creëer je van achteruit een extra middenvelder. Met Baas, Ko Itakura en Josip Sutalo in een soort driehoek heb je drie kerels als verdedigers staan en geen gasten van één meter twintig lang.”

Als De Boer naar Baas kijkt, ziet hij overeenkomsten met Daley Blind en Frank de Boer. “Hij is heel rustig aan de bal, voetbalt zonder poeha, kiest altijd voor de voetballende oplossing en zal nooit gekke overtredingen maken. Dat laatste hebben Frank en Daley ook nooit gedaan. En als je op een tegenstander reageert, dan ben je vaak te laat. Net als Frank en Daley heeft Youri het vermogen een situatie vooraf te lezen. Daardoor is hij iedereen vaak een stap voor. Dat is ook een kwaliteit, waardoor hij fier overeind blijft staan”, aldus Ronald de Boer.

