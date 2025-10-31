Bekerloting bekend: Feyenoord treft Heerenveen, Ajax en PSV tegen amateurs

De loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker is bekend. Feyenoord neemt het in december op tegen sc Heerenveen, PSV en Ajax werden op hun beurt beiden gekoppeld aan een amateurclub. De landskampioen speelt in Eindoven tegen GVVV, terwijl de Amsterdammers op bezoek gaan bij Excelsior Maassluis. Bekerhouder Go Ahead Eagles gaat op zijn beurt uit spelen tegen Roda JC.

De loting werd vrijdagmiddag live in ESPN-programma De Voetbalkantine verricht. In de tweede ronde stromen de zes clubs in die dit seizoen Europees voetbal spelen: Champions League-deelnemers PSV en Ajax, Europa League-deelnemers Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht plus AZ, dat uitkomt in de Conference League.

Speeldata tweede ronde KNVB Beker

De zestien wedstrijden in de tweede ronde zullen vlak voor de winterstop ingaat worden afgewerkt, op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december. Enige uitzondering is PEC Zwolle - AZ, die wedstrijd wordt vanwege het Conference League-programma begin december ingepland. Nu de loting bekend is zal de KNVB in samenspraak met de lokale driehoeken van de thuisspelende ploegen het exacte programma gaat bepalen.

Volledige loting tweede ronde KNVB Beker

Heracles Almelo - Hoogeveen

PSV - GVVV

Fortuna Sittard - Almere City

AFC - NEC

Willem II - Sparta Rotterdam

Spakenburg - FC Twente

PEC Zwolle - AZ

Excelsior Maassluis - Ajax

TOP Oss - FC Utrecht

Hoek - Telstar

Sportlust'46 - De Treffers

FC Den Bosch - Katwijk

FC Volendam - SC Genemuiden

HSC'21 - RKC Waalwijk

Feyenoord - sc Heerenveen

Roda JC - Go Ahead Eagles