Bekerloting bekend: Feyenoord treft Heerenveen, Ajax en PSV tegen amateurs

KNVB Beker trofee
Foto: © Imago
31 oktober 2025, 17:47

De loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker is bekend. Feyenoord neemt het in december op tegen sc Heerenveen, PSV en Ajax werden op hun beurt beiden gekoppeld aan een amateurclub. De landskampioen speelt in Eindoven tegen GVVV, terwijl de Amsterdammers op bezoek gaan bij Excelsior Maassluis. Bekerhouder Go Ahead Eagles gaat op zijn beurt uit spelen tegen Roda JC.

De loting werd vrijdagmiddag live in ESPN-programma De Voetbalkantine verricht. In de tweede ronde stromen de zes clubs in die dit seizoen Europees voetbal spelen: Champions League-deelnemers PSV en Ajax, Europa League-deelnemers Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht plus AZ, dat uitkomt in de Conference League.

Speeldata tweede ronde KNVB Beker

De zestien wedstrijden in de tweede ronde zullen vlak voor de winterstop ingaat worden afgewerkt, op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december. Enige uitzondering is PEC Zwolle - AZ, die wedstrijd wordt vanwege het Conference League-programma begin december ingepland. Nu de loting bekend is zal de KNVB in samenspraak met de lokale driehoeken van de thuisspelende ploegen het exacte programma gaat bepalen.

Volledige loting tweede ronde KNVB Beker

Heracles Almelo - Hoogeveen
PSV - GVVV
Fortuna Sittard - Almere City
AFC - NEC
Willem II - Sparta Rotterdam
Spakenburg - FC Twente
PEC Zwolle - AZ
Excelsior Maassluis - Ajax
TOP Oss - FC Utrecht
Hoek - Telstar
Sportlust'46 - De Treffers
FC Den Bosch - Katwijk
FC Volendam - SC Genemuiden
HSC'21 - RKC Waalwijk
Feyenoord - sc Heerenveen
Roda JC - Go Ahead Eagles

Harrie Lavreysen

Hoog bezoek: PSV eert Harrie Lavreysen vrijdagavond

  • Gisteren, 23:21
Bas Kuipers

FC Twente bekomt van vroege schrik, mede dankzij drie assists Zerrouki

  • Gisteren, 22:55
Ultieme vernedering voor Kuyt: 7-0 nederlaag in bekertoernooi tegen Willem II

Ultieme vernedering voor Kuyt: 7-0 nederlaag in bekertoernooi tegen Willem II

  • Gisteren, 22:08
