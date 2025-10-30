Live voetbal 10

FC Groningen verliest met Seuntjens op doel, zes stewards bewaken tien fans

Etienne Vaessen van FC Groningen viert de 0-2 van Thom van Bergen tegen NAC Breda
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 oktober 2025, 21:56

Sparta Rotterdam heeft FC Groningen uitgeschakeld in de KNVB Beker. Het duel in de eerste ronde eindigde donderdagavond in 5-2 en kende een opvallend moment: door een rode kaart voor doelman Etienne Vaessen stond veldspeler Mats Seuntjens in de laatste minuten onder de lat.

Het bekerduel begon in een hoog tempo. Binnen twee minuten lag de bal al achter Vaessen, toen Sayfallah Ltaief profiteerde van ruimte in de Groningse defensie. Lang kon Sparta niet genieten van die voorsprong, want via Younes Taha en Thom van Bergen boog FC Groningen de achterstand razendsnel om in een 1-2 voorsprong. De bezoekers waren in de eerste helft zelfs de betere ploeg: Taha raakte de lat en ook Van Bergen en Schreuders kregen kansen op meer.

Na rust draaide het beeld volledig. Sparta kwam meteen langszij via Tobias Lauritsen, die raak kopte uit een hoekschop van Jens Toornstra. Toen Bruno Martins Indi en invaller Ayoub Oufkir vervolgens toesloegen, stond het ineens 4-2. FC Groningen kreeg via Mercera en Van Bergen nog grote kansen op de aansluitingstreffer, maar het geluk ontbrak. Tot overmaat van ramp kreeg keeper Vaessen in de slotfase rood toen hij buiten het strafschopgebied hands maakte. Omdat Groningen al vijf keer had gewisseld, moest Seuntjens noodgedwongen het doel verdedigen in de slotminuten. De gelegenheidskeeper incasseerde één goal: Oufkir bepaalde de eindstand op 5-2.

Opvallend was de lege hoek achter het doel van Bednarek: slechts tien supporters van FC Groningen zaten in het uitvak. Veel fans boycotten het duel uit protest tegen de verplichte buscombi, die volgens hen onnodig was. Om de kleine groep aanwezige fans te begeleiden, reisden zes stewards en twee beveiligers mee vanuit Groningen – bijna evenveel als het aantal supporters zelf.

Sparta - Groningen

Sparta Rotterdam
5 - 2
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Mats Seuntjens

Mats Seuntjens
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 33 jaar (17 apr. 1992)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
8
1
2024/2025
Castellón
12
0
2024/2025
Groningen
13
2
2023/2024
Utrecht
15
1

