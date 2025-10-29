Het bekerduel tussen HSV Hoek en FC Eindhoven is tijdelijk gestaakt wegens ongeregeldheden op de tribunes. Volgens ESPN had dit te maken met schermutselingen tussen de thuis- en uitsupporters. Toen de wedstrijd werd hervat, klonken de meest verschrikkelijke uitlatingen duidelijk op televisie.

ESPN-verslaggever Bennett van Fessem legt uit wat er aan de hand is: “Naar alle waarschijnlijkheid zijn supporters van FC Eindhoven uitgebroken uit het uitvak, al was dat niet een heel professioneel uitvak. Het waren slechts een paar hekken”, begint de journalist.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens ontstonden er schermutselingen: “Daardoor lag de wedstrijd een tijdje stil, ook omdat de supporters teruggebracht moesten worden naar het uitvak. Het is triest dat dit zo moet. Inmiddels is de politie gearriveerd met honden. Daar moesten we op wachten voordat de wedstrijd hervat kon worden”, aldus Van Fessem. Op beelden is te zien dat er vuurwerk over en weer werd gegooid. De wedstrijd is inmiddels hervat.

Scheldpartijen duidelijk hoorbaar op tv

Kort nadat de bal weer rolde, vond er wederom een vervelend moment plaats. Nadat Hugo Deenen onbesuisd onderuit werd geschoffeld door Gertjan Martens, klonken de meest verschrikkelijke uitlatingen vanaf de tribunes, zoals ‘kanker Zeeuw’, ‘hoerenjong’ en ‘scheids maffia’.

Koert Westerman, die de bekerwedstrijden woensdagavond voorzag van commentaar, walgt van de duidelijk hoorbare scheldpartijen: “Vanaf de kant wordt verschrikkelijk gescholden met de meest enge ziektes die er zijn. Ook opmerkingen over de seksuele geaardheid van wat mensen hier… Persoonlijk vind ik dit net zo erg als racisme. Opnieuw een verdrietige avond voor het voetbal.”

Zo krijgt de chaotische eerste bekerronde wederom een vervolg. Dinsdagavond ging het al flink mis tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag, terwijl er ook ongeregeldheden plaatsvonden bij Gemert – Fortuna Sittard. Naast Hoek – Eindhoven, was er ook een vervelend incident bij Genemuiden – Halsteren, waar twee spelers van de bezoekers racistisch werden bejegend.