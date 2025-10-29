Live voetbal 3

Bekerduel Genemuiden - Halsteren stilgelegd wegens racisme: 'Triest'

Racisme bij Genemuiden - Halsteren
29 oktober 2025, 21:52

De bekerwedstrijd tussen Genemuiden en Halsteren is woensdagavond tijdelijk stilgelegd nadat spelers van de uitploeg racistisch werden bejegend door supporters van Genemuiden. Het ging om Doriano Kortstam en Pawel Rabin, zo bevestigt ESPN-verslaggever Martijn van Zijtveld.

“Daar zijn dingen gebeurd die niet kunnen”, zei Van Zijtveld in het ESPN Schakelkanaal. “Een speler van Halsteren, Doriano Kortstam, is racistisch bejegend. De scheidsrechter heeft de trainers bij zich geroepen omdat hij termen heeft gehoord die niet door de beugel kunnen.” Ook doelman Pawel Rabin zou doelwit zijn geweest van racistische spreekkoren.

Enkele spelers van Genemuiden liepen vervolgens naar het betreffende vak om de supporters aan te spreken. “Om te vragen hoe ze zulke dingen in hun hoofd halen”, aldus Van Zijtveld. “Het blijft triest dat dit anno 2025 nog steeds gebeurt. Zulke gebeurtenissen horen niet thuis op een voetbalveld.”

De stadionspeaker van Genemuiden waarschuwde het publiek dat de wedstrijd volledig gestaakt zou worden als er opnieuw racistische spreekkoren zouden klinken.

