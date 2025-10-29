Pijnlijk spandoek richting Kostas Lamprou weggehaald van NAC-tribune

Een deel van de aanhang van NAC Breda is het niet eens met het besluit van Carl Hoefkens om uit te roepen tot nieuwe eerste doelman. Woensdagavond hing er een pijnlijk spandoek in het Rat Verlegh Stadion, gericht op de keeperswissel van de Bredanaars. Voor de start van het duel is het doek echter al verdwenen.

Deze week werd bekend dat Lamprou voorlopig het vertrouwen krijgt als eerste keeper van NAC. De ervaren sluitpost moest voorheen Daniel Bielica voor zich dulden in de pikorde, maar kreeg afgelopen Eredivisie-speelronde – tegen sc Heerenveen (3-3) – al de voorkeur boven de Pool. De Griek ging bij de 3-2 van Václav Sejk in de fout, maar zijn trainer besloot dat door de vingers te zien.

In de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo staat Lamprou in ieder geval opnieuw onder de lat bij NAC. Dat nieuws viel niet goed bij de achterban, mede door zijn verleden bij rivaal Willem II. Bovendien vinden veel NAC-fans dat Bielica goed presteert en zien ze daarom geen reden tot wisselen.

Op Vak-G hing woensdagavond een spandoek dat gericht was op de keeperswissel. De Poolse tekst ‘Daniel, Nasz Bramkarz’ was er te lezen op het doek. Dat betekent in het Nederlands: ‘Daniel, onze doelman’.

Nadat beelden van de teksten rondgingen op sociale media, is het doek verwijderd.

Lamprou brengt voetballend en coachend meer

Volgens de technische staf van NAC brengt Lamprou meer voetbal van achteruit, terwijl hij ook indruk maakt met zijn coachende kwaliteiten. Met name dat laatste ontbreekt nog bij Bielica, zo vindt het coachingsteam van de Brabanders.