Quick Boys-trainer Adrie Poldervaart zou dit seizoen gaan meekijken met Rick Kruys bij FC Volendam. Toen bekend werd dat beide ploegen elkaar treffen in de eerste ronde van de KNVB Beker, heeft de trainer van de Eredivisie-club besloten de samenwerking uit te stellen.

Kruys en Poldervaart kennen elkaar goed. De trainer van Volendam stond in zijn spelersloopbaan tussen 2012 en 2016 onder contract bij Excelsior, waar Poldervaart op dat moment fysiotherapeut was. Inmiddels timmert laatstgenoemde hard aan de weg als trainer en sinds afgelopen zomer heeft hij het voor het zeggen bij Quick Boys.

Artikel gaat verder onder video

In de voorbeschouwing van ESPN op het bekerduel tussen Quick Boys en Volendam geeft Kruys aan een goede band te hebben met Poldervaart. Vincent Schildkamp vraagt vervolgens of hij het goed had begrepen dat het de bedoeling was dat de trainer van de Katwijkse amateurploeg met Kruys zou meelopen, wat de Eredivisie-trainer bevestigt.

“Dat klopt, dat gaat nog steeds gebeuren”, antwoordt Kruys. “Maar wel na deze wedstrijd”, lacht hij. De trainer van Volendam wil daarmee dus voorkomen dat hij Quick Boys alle geheimen van zijn speelwijze prijs geeft. “En wel normaal doen, anders gebeurt het helemaal niet meer”, besluit hij met een grap.