In de nasleep van de bekerwedstrijd tussen VV Hoogeveen en FC Emmen (1-0 winst voor Hoogeveen), ontstond een grote vechtpartij. Met honden en wapenstokken moest de politie ingrijpen om de situatie te bedwingen. Dat weet DVHN.nl te melden.

De problemen ontstonden bij de spelersbus van de Emmenaren, waar vuurwerk werd gegooid en rookbommen werden afgestoken. De politie kon het snel onder controle krijgen. "We waren er binnen tien minuten omheen, maar toen was er wel een vechtpartij", klinkt het.

Politiehonden ingezet bij vechtpartij

Volgens een woordvoerder van de politie zochten supporters na de wedstrijd de confrontatie met elkaar op. "We zijn met politiehonden ter plaatse geweest. Dat doen we normaal niet bij bekerwedstrijden, dus er is dan echt iets aan de hand", aldus de woordvoerder. Hij voegde er daarbij aan toe: "Op de parkeerplaats troffen meerdere mensen elkaar om ruzie te maken. Er zijn geen aangiftes gedaan en er zijn ook geen gewonden bekend."

Vernielingen in centrum Hoogeveen

Na de wedstrijd trokken enkele supporters van FC Emmen richting het centrum van Hoogeveen, waar ze vernielingen aanrichtten bij een Jumbo-supermarkt. De clubs VV Hoogeveen en FC Emmen zullen nog met elkaar in gesprek gaan om de gebeurtenissen verder uit te zoeken.

Meer ongeregeldheden op bekeravond

De bekerwedstrijden van dinsdagavond werden sowieso ontsierd door ongeregeldheden. Bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag moest er ME aan te pas komen, terwijl het ook bij Gemert - Fortuna Sittard onrustig was op de tribunes.