Yamal (18) betaalt 14 miljoen euro voor luxe villa van Piqué en Shakira

FC Barcelona-aanvaller Lamine Yamal in de wedstrijd tegen Internazionale
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 oktober 2025, 18:38

Lamine Yamal heeft een bedrag van veertien miljoen euro neergelegd voor de aankoop van een luxe villa, zo melden Spaanse media. De woning was eigendom van voormalig Barcelona-speler Gerard Piqué en Shakira. Nadat zij in 2022 uit elkaar gingen, kwam de villa leeg te staan. Yamal gaat samen met zijn vriendin Nicki Nicole in het huis wonen.

De nieuwe villa van Yamal werd in 2012 gebouwd en ligt in Ciutat Diagonal, een prestigieuze wijk in Esplugues de Llobregat, de geboorteplaats van de achttienjarige buitenspeler. De buurt staat bekend om privacy en veiligheid en ligt daarnaast op zo'n tien kilometer van het trainingscomplex van Barcelona. Nadat Piqué en Shakira in juni 2022 een punt achter hun huwelijk zetten, kwam de woning leeg te staan. 

Artikel gaat verder onder video

De villa beschikt over zes slaapkamers, een binnen- en buitenzwembad en een bioscoop. Op het perceel staan twee verschillende gebouwen: een met een oppervlakte van 869 vierkante meter en een van 371 vierkante meter. Naar verluidt gaat Yamal samen met zijn zeven jaar oudere vriendin, de Argentijnse rapster Nicki Nicole, in het hoofdgebouw wonen. Daar kan de artiest gebruikmaken van de opnamestudio die Shakira in de woning had. In het andere gebouw gaan de neef van Yamal en een vriend wonen.

Ondanks alle luxe is het supertalent nog altijd niet tevreden met de faciliteiten van de villa. Zo zou hij nog een padelbaan, een voetbalveld, een sportschool en een fysioruimte aan willen laten leggen. Daarnaast zou hij ook het beveiligingssysteem willen vernieuwen. 

Bekijk hier hoe de villa eruit ziet.

