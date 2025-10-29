FC Barcelona is volgens Sport ongerust over de uitspraken van en de buitensporige aandacht die zijn privéleven krijgt. De club wil strenger in de gaten houden wat de achttienjarige aanvaller zegt en doet, nu de commotie na El Clásico nog vers in het geheugen staat.

Na El Clásico van zondag liepen de gemoederen hoog op. Real Madrid won op eigen veld met 2-1 van Barcelona, de eerste na vier opeenvolgende nederlagen tegen de aartsrivaal. In plaats van de overwinning met elkaar te vieren, besloten veel spelers van de Madrilenen om Yamal te confronteren met de uitspraken die hij deed voor het duel.

Strenger toezicht

In aanloop naar de clash stelde Yamal dat Real Madrid 'steelt en klaagt'. Dani Carvajal en Vinicius Junior gingen daarom met veel gebaren op de jongeling af, terwijl ook Thibaut Courtois hem confronteerde. De Spaanse voetbalkranten werden op maandag en dinsdag gedomineerd door het incident, dus heeft Barcelona besloten in te grijpen. "Barcelona maakt zich zorgen over zijn uitspraken en de buitensporige aandacht die zijn privéleven krijgt. De club én Jorge Mendes, de makelaar van Yamal, gaan zijn interviews en activiteiten op sociale media in de gaten houden", schrijft Sport.

Yamal moet focussen op prestaties

Met dit strengere toezicht hoopt Barcelona een verandering teweeg te brengen bij Yamal. De Catalanen willen dat het toptalent zich weer gaat focussen op zijn prestaties op het veld, in plaats van alle dingen eromheen. Afgelopen zomer kwam de achttienjarige vleugelspeler negatief in het nieuws door zijn verjaardagsfeest, waar mensen met dwerggroei aanwezig waren als 'entertainment'.