Live voetbal

FC Barcelona wil strenger toezicht op uitspraken en privéleven Lamine Yamal

Lamine Yamal, aanvaller van FC Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 oktober 2025, 06:55   Bijgewerkt: 28 oktober 2025, 20:45

FC Barcelona is volgens Sport ongerust over de uitspraken van Lamine Yamal en de buitensporige aandacht die zijn privéleven krijgt. De club wil strenger in de gaten houden wat de achttienjarige aanvaller zegt en doet, nu de commotie na El Clásico nog vers in het geheugen staat.

Na El Clásico van zondag liepen de gemoederen hoog op. Real Madrid won op eigen veld met 2-1 van Barcelona, de eerste na vier opeenvolgende nederlagen tegen de aartsrivaal. In plaats van de overwinning met elkaar te vieren, besloten veel spelers van de Madrilenen om Yamal te confronteren met de uitspraken die hij deed voor het duel.

Strenger toezicht

Artikel gaat verder onder video

In aanloop naar de clash stelde Yamal dat Real Madrid 'steelt en klaagt'. Dani Carvajal en Vinicius Junior gingen daarom met veel gebaren op de jongeling af, terwijl ook Thibaut Courtois hem confronteerde. De Spaanse voetbalkranten werden op maandag en dinsdag gedomineerd door het incident, dus heeft Barcelona besloten in te grijpen. "Barcelona maakt zich zorgen over zijn uitspraken en de buitensporige aandacht die zijn privéleven krijgt. De club én Jorge Mendes, de makelaar van Yamal, gaan zijn interviews en activiteiten op sociale media in de gaten houden", schrijft Sport

Yamal moet focussen op prestaties

Met dit strengere toezicht hoopt Barcelona een verandering teweeg te brengen bij Yamal. De Catalanen willen dat het toptalent zich weer gaat focussen op zijn prestaties op het veld, in plaats van alle dingen eromheen. Afgelopen zomer kwam de achttienjarige vleugelspeler negatief in het nieuws door zijn verjaardagsfeest, waar mensen met dwerggroei aanwezig waren als 'entertainment'.

Moet FC Barcelona strenger toezien op de uitspraken van jonge spelers?

Laden...
28 stemmen

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ruud Gullit

Gullit windt zich enorm op: 'Er wordt momenteel héél slecht verdedigd, belachelijk'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
Pedri trekt aan het shirt van Vinicius Junior tijdens Real Madrid - Barcelona

Gullit pleit voor spelregelwijziging na Clásico: 'Spelbederf, Pedri had direct rood moeten krijgen'

  • zo 26 oktober, 19:13
  • 26 okt. 19:13
Real Madrid viert de 2-1 van Jude Bellingham in de Clásico tegen FC Barcelona

Real Madrid wint Clásico van Barcelona en verstevigt koppositie in LaLiga

  • zo 26 oktober, 18:22
  • 26 okt. 18:22
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Real Madrid - Barcelona

Real Madrid
2 - 1
Barcelona
Gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
6
2
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
10
12
27
2
Barcelona
10
13
22
3
Villarreal
10
8
20
4
Atlético
10
8
19
5
Espanyol
10
3
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel