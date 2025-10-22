LaLiga-voorzitter Javier Tebas heeft zich kritisch uitgelaten over de annulering van de wedstrijd tussen Villarreal CF en FC Barcelona in Miami. Op X stelt hij dat het Spaanse voetbal een unieke kans heeft laten liggen om zich internationaal te profileren en noemt hij de tegenstanders van het plan 'bekrompen'.

Dinsdagavond werd bekend dat het LaLiga-duel tussen Vilarreal en Barcelona in Miami van de baan is. Volgens de evenementenorganisatie Relevent Sports is er 'onvoldoende tijd' om het duel goed te organiseren. De wedstrijd zou eigenlijk op 20 december worden afgewerkt in de Verenigde Staten. LaLiga maakte in een verklaring duidelijk het besluit 'diep te betreuren'. "Een officiële wedstrijd buiten onze landsgrenzen zou een beslissende stap zijn geweest in de wereldwijde uitbreiding van onze competitie", klonk het.

Op X heeft Tebas ook gereageerd op het annuleren van het duel in Noord-Amerika. De voorzitter van LaLiga spreekt van een 'gemiste kans' voor het Spaanse voetbal. "Dit was een grote kans voor het Spaanse voetbal om zich te laten zien aan de rest van de wereld en zijn toekomstpositie te versterken."

Kritiek op plan valt verkeerd

Dat veel mensen de beslissing bekritiseerden en daarbij wezen naar 'traditie', schoot bij Tebas in het verkeerde keelgat. "Die verdediging wordt aangevoerd vanuit een bekrompen en provinciaal perspectief. De ware tradities van het Europese voetbal worden bedreigd door beslissingen van de bestuursorganen", aldus de bestuurder, die Villarreal en Barcelona bedankt voor hun medewerking. "Ze dachten niet aan zichzelf, maar aan iedereen."

LaLiga geeft niet op

Ondanks deze tegenslag is Tebas vastberaden om ook in de toekomst te blijven proberen wedstrijden in de Verenigde Staten te organiseren. "Het Spaanse voetbal verdient het om de toekomst met ambitie tegemoet te treden, niet met angst. We blijven proberen. Deze keer waren we erg dichtbij."