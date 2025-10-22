De goede vorm van bij Manchester United is te wijten aan het feit dat zijn relatie met AnneKee Molenaar voorbij is, zo beweert Henk Spaan in Het Parool. Hoewel de twee het niet officieel hebben bevestigd, stellen verschillende media dat De Ligt en AnneKee afgelopen zomer hebben besloten hun huwelijk te beëindigen. Sindsdien verkeert de verdediger in een betere vorm.

Matthijs de Ligt en AnneKee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Eind juni wist RealityFBI te melden dat het tweetal zou gaan scheiden, maar deze geruchten zijn vooralsnog niet bevestigd. Vorige week stelde het juicekanaal dat De Ligt alle huwelijksfoto's van zijn Instagram-pagina heeft verwijderd.

De Ligt in topvorm

Hoewel De Ligt privé dus een lastige periode achter zich heeft, maakt hij op het veld dit seizoen een goede indruk, zo ziet ook Spaan. De schrijver denkt dat dit juist komt doordat zijn huwelijk met AnneKee voorbij is. "Het was zo te zien de molensteen die zijn nek zwaar viel", schrijft hij. "Nu is zijn tred lichter, de snelheid groter en het speelplezier terug." Spaan zag dat De Ligt afgelopen weekend een grote bijdrage leveren aan de zege van Manchester United op Liverpool (1-2).

Nog geen oproep voor Oranje

De Ligt is de afgelopen weken dus goed in vorm, maar Ronald Koeman besloot hem de voorbije interlandperiode niet op te nemen in de selectie van Oranje, tot onbegrip van Spaan. De columnist vraagt zich af of het te maken heeft met het feit dat Wim Jonk assistent is van Koeman. Hij kent Keje Molenaar namelijk goed uit hun gezamenlijke tijd bij FC Volendam. "De Ligt is op dit moment beter in vorm dan Jan Paul van Hecke.