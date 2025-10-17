Live voetbal

'Matthijs de Ligt verwijdert trouwfoto's met Annekee'

Matthijs de Ligt en Annekee de Ligt Molenaar
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
17 oktober 2025, 11:16

Matthijs de Ligt heeft recent meer dan 35 foto's verwijderd, waaronder de trouwfoto's met zijn vrouw Annekee. Dat meldt het juicekanaal RealityFBI. Er gaan al langer geruchten rond dat het duo te maken heeft met een flinke huwelijkscrisis.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Eind juni wist RealityFBI te melden dat het tweetal zou gaan scheiden, maar deze geruchten zijn vooralsnog niet bevestigd.

In augustus leek alle weer goed te gaan tussen De Ligt en Annekee, zo concludeerde het juicekanaal. De Manchester United-verdediger postte namelijk drie foto's op zijn Instaram, waar zijn vrouw met een hartje op reageerde. Inmiddels lijkt er toch weer sprake van trouble in paradise. "“Matthijs de Ligt heeft onlangs meer dan 35 foto’s verwijderd, waaronder de trouwfoto’s met Annekee de Ligt”, schrijft RealityFBI op Instagram.

“Dit zien we niet alleen aan de statistieken, maar ook in het artikel van Vogue: ‘Bekijk de intieme en romantische bruiloft van Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt in Broek in Waterland'. Vogue had de foto’s vanuit Matthijs’ account doorgedeeld, maar die foto’s bestaan nu niet meer. Dat betekent dat ze verwijderd zijn. We wisten afgelopen zomer al te melden dat er iets niet klopte, en dat wordt nu steeds duidelijker”, besluit het juicekanaal

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

Derk62
436 Reacties
799 Dagen lid
1.779 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Spannend!!!!

jabadabadoe
72 Reacties
81 Dagen lid
66 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerder wat triest als twee jonge mensen die denken het geluk te hebben gevonden teleurgesteld worden.

