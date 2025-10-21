Het geplande LaLiga-duel tussen Villarreal en FC Barcelona in Miami is van de baan. Evenementenorganisatie Relevent Sports laat weten dat er 'onvoldoende tijd' is om het duel goed te organiseren. De wedstrijd zou op 20 december worden afgewerkt in de Verenigde Staten.

In een verklaring schrijft Relevent: “We hebben LaLiga geïnformeerd over de noodzaak om de geplande wedstrijd tussen Villarreal CF en FC Barcelona in Miami uit te stellen. Gezien de huidige onzekerheid in Spanje is er te weinig tijd om een evenement van deze omvang goed te organiseren. Het zou onverantwoord zijn om al met de kaartverkoop te starten zonder dat de wedstrijd officieel bevestigd is.”

De ontmoeting zou plaatsvinden in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, de thuishaven van de Miami Dolphins. Relevent Sports, mede opgericht door miljardair en Dolphins-eigenaar Stephen M. Ross, werkt samen met LaLiga om de Spaanse competitie op de Noord-Amerikaanse markt te laten groeien.

LaLiga reageert teleurgesteld

LaLiga laat in een eigen verklaring weten de beslissing 'diep te betreuren' en noemt het uitstel een tegenvaller voor 'het internationale profiel van het gehele voetballecosysteem'.

“Dit project vertegenwoordigde een historische kans om het Spaanse voetbal te internationaliseren”, aldus de competitieorganisatie. “Een officiële wedstrijd buiten onze landsgrenzen zou een beslissende stap zijn geweest in de wereldwijde uitbreiding van onze competitie. Het zou niet alleen de zichtbaarheid van onze clubs en spelers hebben vergroot, maar ook het merk Spaans voetbal hebben versterkt in een strategische markt als de Verenigde Staten.”

Volgens La Liga voldeed het plan volledig aan de regels van de voetbalbond en zou het de competitie-integriteit niet aantasten. Toch gaven toezichthoudende instanties geen toestemming. “In een tijd waarin competities als de Premier League en de Champions League wereldwijd blijven groeien, zijn dit soort initiatieven essentieel voor de toekomst van het Spaanse voetbal”, benadrukte LaLiga.

Het mislopen van de Miami-wedstrijd betekent volgens LaLiga een gemiste kans: “Het maakt het lastiger om nieuwe inkomsten te genereren, beperkt de investeringsruimte van clubs en verkleint het internationale profiel van het Spaanse voetbal.”

UEFA-president Aleksander Ceferin gaf eerder deze maand groen licht, evenals voor een Serie A-wedstrijd tussen AC Milan en Como in Australië, maar noemde het ook 'betreurenswaardig' en een beslissing die niet als precedent zou moeten dienen. De afgelopen weken kwam er veel kritiek op de plan, onder meer van Frenkie de Jong.

Dinsdag sprak Real Madrid-keeper Thibaut Courtois zich nog negatief uit over het voornemen. Volgens de doelman van Real Madrid zou er sprake zijn van competitievervalsing. "Thuis spelen is niet hetzelfde als uit spelen. In LaLiga is uit spelen erg moeilijk, zoals we zagen tegen Real Sociedad en Getafe", zei Courtois. "Villarreal-uit is zwaar. Het is niet eerlijk om de regels halverwege het seizoen te veranderen zonder ons te raadplegen."

Protestactie van LaLiga-spelers

De onvrede bij de spelers was groot en dat bleek afgelopen weekend al bij protestacties. Spelers van LaLiga protesteerden door vijftien seconden stil te staan aan het begin van hun wedstrijden. Atlético Madrid-trainer Diego Simeone vond het voornemen van LaLiga moeilijk te bevatten: Hij deelde de kritiek van Courtois. "Ik geloof het pas als ik het zie. Het thuisteam verliest het voordeel. Hun fans zullen er niet zijn en ze moeten duizenden kilometers reizen. We moeten de fans respecteren."

