Frenkie de Jong baalt dat FC Barcelona competitiewedstrijd in Miami speelt: 'Het is raar'

FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
9 oktober 2025, 06:25   Bijgewerkt: 8 oktober 2025, 20:58

FC Barcelona speelt dit seizoen een competitieduel tegen Villarreal in Miami, en daar baalt Frenkie de Jong van. De middenvelder van de Catalaanse club staat er niet achter dat een competitiewedstrijd van zijn club in december afgewerkt wordt in de Verenigde Staten.

Journaliste Noa Vahle vraagt De Jong op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel tegen Malta over de wedstrijd van Barcelona tegen Villarreal in Miami. Woensdagavond maakten beide clubs wereldkundig dat de wedstrijd, die Villarreal oorspronkelijk in eigen huis zou spelen, in Miami wordt afgewerkt.

"Ik vind het niet leuk", maakt De Jong direct duidelijk als hij wordt gevraagd naar de wedstrijd die in Miami gespeeld gaat worden. "Ik ben er het niet mee eens. Ik denk dat het niet eerlijk is qua competitie. Ik zou andere clubs begrijpen als ze er niet blij mee zijn. Het is raar dat we de Spaanse competitie in Amerika gaan spelen."

De Jong vervolgt: "Het is niet goed voor spelers. Je moet veel reizen én het is niet eerlijk qua competitie. Voor ons is het nu een uitwedstrijd op neutraal terrein. Ik begrijp het best als andere clubs daar niet blij mee zijn", doelt De Jong op competitievervalsing.

Bondscoach Ronald Koeman mag er vervolgens ook nog zijn zegje over doen, maar sluit zich in grote lijnen aan bij de woorden van De Jong: "Het slaat nergens op. Frenkie geeft daarin een heel goede uitleg. Het is ook niet fair. Villarreal is altijd een moeilijke uitwedstrijd en nu speel je die in Amerika."

  Gisteren, 21:22
  di 7 oktober, 10:46
  di 7 oktober, 06:55
