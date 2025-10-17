Live voetbal

Censuur: LaLiga weigert spelersprotest tegen Barcelona-duel in Miami uit te zenden

Stadion Oviedo Espanyol
Foto: © Ziggo Sport
Frank Hoekman
17 oktober 2025, 22:10

De spelers in LaLiga protesteren dit weekend massaal tegen het feit dat de competitiewedstrijd tussen Villarreal en FC Barcelona in deceber in Miami wordt gespeeld. Vrijdagavond hadden Real Oviedo en Espanyol tijdens hun onderlinge duel de primeur, maar de regie besloot de beelden van het protest niet uit te zenden.

De Spaanse spelersvakbond AFE had deze week met vertegenwoordigers van LaLiga om tafel gewild om hun afkeur over de gang van zaken te bespreken, maar de competitie-organisator was volgens Football España niet in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen. Cadena Cope meldde eerder op de vrijdag al dat de spelersvakbond een protestactie voorbereidde die enkel doorgang zou vinden als de aanvoerders van alle twintig clubs daarmee akkoord zouden zijn.

Dat is blijkbaar gelukt, want vrijdagavond is bij Real Oviedo - Espanyol daadwerkelijk geprotesteerd. Om hun ongenoegen over het verplaatsen van Villarreal - Barcelona naar de Verenigde Staten kenbaar te maken, staakten de spelers van beide ploegen gedurende de eerste vijftien seconden van hun wedstrijd. LaLiga besloot de actie echter niet uit te zenden: gedurende het protest werden beelden van buiten het stadion vertoond. Dat gold zowel voor de uitzendingen in Spanje zelf als voor die in het buitenland, waaronder Ziggo Sport in Nederland.

Tijdens de afgelopen interlandbreak sprak Frenkie de Jong zich duidelijk uit over de wedstrijd in Miami. "Ik vind het niet leuk", zei de middenvelder die deze week zijn contract verlengde tot medio 2029. "Ik ben er het niet mee eens. Ik denk dat het niet eerlijk is qua competitie. Ik zou andere clubs begrijpen als ze er niet blij mee zijn. Het is raar dat we de Spaanse competitie in Amerika gaan spelen. Het is niet goed voor spelers. Je moet veel reizen én het is niet eerlijk qua competitie. Voor ons is het nu een uitwedstrijd op neutraal terrein. Ik begrijp het best als andere clubs daar niet blij mee zijn", aldus De Jong.

