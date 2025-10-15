Frenkie: 'Hoogte van mijn salaris wordt altijd overdreven, beïnvloedt hoe mensen naar mij kijken'

is na het verlengen van zijn contract bij FC Barcelona tot medio 2029 ingegaan op vragen over zijn salaris. Volgens de 28-jarige middenvelder ligt zijn honorarium in werkelijkheid een stuk lager dan de bedragen die in de Spaanse media circuleren. De berichtgeving heeft bovendien een negatief effect op de manier waarop de supporters naar hem kijken, aldus De Jong.

Het vorige contract van De Jong liep komende zomer af, waardoor Barcelona al geruime tijd met hem onderhandelde over een nieuwe verbintenis. Die werd eerder vandaag (woensdag) dan eindelijk ondertekend. De Nederlander ligt nu vast tot medio 2029. "Dit betekent heel veel voor mij", wordt De Jong geciteerd door Mundo Deportivo. "Als kind droomde ik er al van om voor Barça te spelen, nu ik hier ben wil ik hier ook zo lang mogelijk blijven. Dit is een hele gelukkige dag voor mijzelf en mijn familie."

Artikel gaat verder onder video

Volgens bovengenoemde krant gaat De Jong de komende jaren tussen de achttien en twintig miljoen euro per seizoen opstrijken, waarmee zijn salaris in de buurt ligt van dat van ploeggenoten Pedri en Raphina - maar ver onder dat van topverdiener Lamine Yamal, die 40 miljoen euro per jaar zou krijgen. "Ik ga niet zeggen hoeveel ik ga verdienen", reageerde De Jong zelf desgevraagd. "Het wordt altijd heel erg overdreven en dat beïnvloedt hoe mensen naar mij kijken. Als mensen in de krant lezen dat Frenkie de bestbetaalde speler is, dan is dat jullie fout. Ik ben blij dat ik mijn contract verlengd heb", aldus de middenvelder.

"Ik voel me niet ondergewaardeerd door de trainer of mijn ploeggenoten", wordt De Jong geciteerd door de krant Sport. "Het is meer jullie zaak", aldus de middenvelder tegen het journaille. "Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen mening, dat is ook het mooie van voetbal."