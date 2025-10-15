Live voetbal

Frenkie: 'Hoogte van mijn salaris wordt altijd overdreven, beïnvloedt hoe mensen naar mij kijken'

FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
15 oktober 2025, 16:01

Frenkie de Jong is na het verlengen van zijn contract bij FC Barcelona tot medio 2029 ingegaan op vragen over zijn salaris. Volgens de 28-jarige middenvelder ligt zijn honorarium in werkelijkheid een stuk lager dan de bedragen die in de Spaanse media circuleren. De berichtgeving heeft bovendien een negatief effect op de manier waarop de supporters naar hem kijken, aldus De Jong.

Het vorige contract van De Jong liep komende zomer af, waardoor Barcelona al geruime tijd met hem onderhandelde over een nieuwe verbintenis. Die werd eerder vandaag (woensdag) dan eindelijk ondertekend. De Nederlander ligt nu vast tot medio 2029. "Dit betekent heel veel voor mij", wordt De Jong geciteerd door Mundo Deportivo. "Als kind droomde ik er al van om voor Barça te spelen, nu ik hier ben wil ik hier ook zo lang mogelijk blijven. Dit is een hele gelukkige dag voor mijzelf en mijn familie."

Artikel gaat verder onder video

Volgens bovengenoemde krant gaat De Jong de komende jaren tussen de achttien en twintig miljoen euro per seizoen opstrijken, waarmee zijn salaris in de buurt ligt van dat van ploeggenoten Pedri en Raphina - maar ver onder dat van topverdiener Lamine Yamal, die 40 miljoen euro per jaar zou krijgen. "Ik ga niet zeggen hoeveel ik ga verdienen", reageerde De Jong zelf desgevraagd. "Het wordt altijd heel erg overdreven en dat beïnvloedt hoe mensen naar mij kijken. Als mensen in de krant lezen dat Frenkie de bestbetaalde speler is, dan is dat jullie fout. Ik ben blij dat ik mijn contract verlengd heb", aldus de middenvelder.

"Ik voel me niet ondergewaardeerd door de trainer of mijn ploeggenoten", wordt De Jong geciteerd door de krant Sport. "Het is meer jullie zaak", aldus de middenvelder tegen het journaille. "Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen mening, dat is ook het mooie van voetbal."

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk en Robert Lewandowski

Domper voor Barcelona, meevaller voor Oranje? Lewandowski voorlopig uit de roulatie

  • Gisteren, 16:12
  • Gisteren, 16:12
Frenkie de Jong als speler van FC Barcelona

Mundo Deportivo: 'Frenkie tekent woensdag nieuw Barcelona-contract, clausule van 500 (!) miljoen euro'

  • Gisteren, 10:28
  • Gisteren, 10:28
Frenkie de Jong Nederlands elftal

Marco van Basten kritisch op Frenkie de Jong na interland Oranje: ‘Hij was een postbode'

  • ma 13 oktober, 22:00
  • 13 okt. 22:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
6
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
8
10
21
2
Barcelona
8
13
19
3
Villarreal
8
6
16
4
Betis
8
5
15
5
Atlético
8
5
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel