Frenkie de Jong is op zijn plek en verlengt bij FC Barcelona tot 2029

Frenkie de Jong als speler van FC Barcelona
2 reacties
Mingus Niesten
15 oktober 2025, 13:52   Bijgewerkt: 14:06

Frenkie de Jong (28) heeft woensdag zijn contract verlengd bij FC Barcelona. De middenvelder is nu tot medio 2029 aan de club verbonden.

Er waren al langer geruchten over een verlenging van het contract van de Nederlandse middenvelder. Twee weken geleden meldde SPORT dat beide partijen elkaar hadden gevonden in de onderhandelingen. Dat werd dinsdag bevestigd door Mundo Deportivo.

Het contract van De Jong liep oorspronkelijk komende zomer af, maar dat is nu gerectificeerd. In Barcelona kunnen ze dus drie seizoenen langer genieten van de kunsten van de oud-Ajacied. Andere clubs kunnen De Jong wegkopen bij Las Blaugranas, maar moeten hier wel flink voor betalen. Voor een bedrag van 500 miljoen euro maakt De Jong een overstap naar een andere club, wat 100 miljoen meer is dan is tijdens zijn vorige contractperiode.

In 2019 nam FC Barcelona de dribbelaar voor zo'n 86 miljoen euro over van Ajax. Hoewel zijn tijd in Catalonië pieken en dalen kende, is De Jong vaak basisspeler geweest als hij fit was. Ook dit seizoen is dat weer het geval, al moest hij op bezoek bij Real Oviedo op de bank beginnen. Hij kwam direct na rust binnen de lijnen en gaf vervolgens een assist.

Bij Barcelona zijn ze blij dat ze langer kunnen genieten van De Jong. "Hij gaat echt richting de toppen van zijn kunnen. Barça heeft er veel vertrouwen in dat de middenvelder een grote rol kan spelen in het huidige sportieve project, dankzij zijn kwaliteit en ervaring."

Arena
1.177 Reacties
65 Dagen lid
2.696 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed bezig Frenkie. Lekker 9 miljoen per jaar netto in je zak steken.

CG
2.508 Reacties
813 Dagen lid
13.329 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena Zo is dat, zou ik ook gedaan hebben. Overigens blijft Frenkie één van 12 mijn favoriete spelers in Europa. Dat was bij Ajax al !!

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
6
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
8
10
21
2
Barcelona
8
13
19
3
Villarreal
8
6
16
4
Betis
8
5
15
5
Atlético
8
5
13

