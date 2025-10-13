FC Barcelona gaat het aflopende contract van niet verlengen, zo weet het Spaanse Sport. Niet alleen begint de Pool met 37 jaar flink op leeftijd te raken, ook nemen zijn prestaties de laatste tijd af. Daarnaast kan hij niet meer in hetzelfde tempo drukzetten als zijn ploeggenoten.

Barcelona betaalde in de zomer van 2022 een bedrag van 45 miljoen euro om Lewandowski over te nemen van Bayern München. De spits wist in 156 wedstrijden tot dusver 105 keer het net te vinden en leverde daarnaast twintig assists. Dit seizoen was Lewandowski in negen officiële wedstrijden vier keer trefzeker, maar bij Barça is men niet blij met zijn prestaties, zo weet Sport.

De krant meldt dat de Catalanen al hebben besloten dat Lewandowski zijn beste tijd heeft gehad en volgend seizoen niet meer voor de club zal spelen. Op dit moment wordt er al druk gezocht naar een vervanger, wat samen met een nieuwe rechtsback de prioriteit heeft voor volgend seizoen. Daarvoor zouden onder meer Julián Alvarez van Atlético Madrid en Karl Etta Eyong van Levante in beeld zijn.

Of de routinier na zijn vertrek bij Barcelona nog elders gaat spelen, durft de krant niet te voorspellen. De vrouw van Lewandowski, Ana, zou zich namelijk graag permanent in Catalonië vestigen. Als de Pool besluit om langer door te gaan, zal hij volgens Sport hoe dan ook niet ingaan op aanbiedingen uit het Midden-Oosten.

