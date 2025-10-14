Mundo Deportivo: 'Frenkie tekent woensdag nieuw Barcelona-contract, clausule van 500 (!) miljoen euro'

gaat morgen (woensdag) zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij FC Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. Volgens de krant wordt in de nieuwe verbintenis van de Nederlandse middenvelder een ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro opgenomen.

De toekomst van De Jong (28) houdt de gemoederen in Spanje al lange tijd bezig. Zijn huidige contract loopt komende zomer af, gesprekken over een nieuwe verbintenis liepen al lange tijd maar leverden tot voor kort geen overeenkomst op. Tussentijds beëindigde De Jong ook nog eens zijn jarenlange samenwerking met zaakwaarnemer Ali Dursun. Twee weken geleden bracht de krant SPORT al naar buiten dat er inmiddels een akkoord was bereikt over een nieuw contract.

Mundo Deportivo meldt nu dat De Jong morgen (woensdag) zijn nieuwe Barcelona-contract zal gaan ondertekenen. De middenvelder tekent volgens de krant bij tot medio 2029, tegen de tijd dat dat afloopt is De Jong 32. Volgens de Spaanse wet- en regelgeving dient in elk contract een ontsnappingsclausule te worden opgenomen. In zijn huidige verbintenis bedraagt het bedrag waarvoor De Jong mag vertrekken 400 miljoen euro, in zijn nieuwe contract komt daar nog eens 100 miljoen euro bovenop.

De Jong is bezig aan zijn zevende seizoen als speler van Barcelona, dat hem in de zomer van 2019 voor zo'n 86 miljoen euro overnam van Ajax. Sindsdien speelde hij 267 officiële wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, waarin hij negentien doelpunten maakte en 24 assists leverde. Met Barcelona werd De Jong twee keer landskampioen (2023 en 2025) en won hij net zo vaak de Copa del Rey (2021 en 2025). Op dit moment staat Barcelona tweede in Laliga, met negentien punten uit acht duels bedraagt de achterstand op aartsrivaal Real Madrid twee punten. Over een kleine twee weken, op zondag 26 oktober, wordt in Santiago Bernabéu de eerste Clásico van het seizoen gespeeld.