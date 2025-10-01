Groot nieuws over contract Frenkie de Jong bij FC Barcelona

en FC Barcelona zijn akkoord over een contractverlenging, zo meldt SPORT woensdagavond. De Nederlander gaat tot medio 2029 bijtekenen bij de Spaanse grootmacht, zo weet het medium.

De deal zal spoedig wereldkundig gemaakt worden, zo valt er te lezen in de berichtgeving van SPORT. In de komende dagen zullen de laatste plooien worden gladgestreken. Volgens het medium ontbreken vooralsnog alleen de handtekeningen van president Joan Laporta en vicepresident Rafa Yuste. De verwachting is dat ook zij een krabbel gaan zetten onder het nieuwe contract van De Jong.

Het huidige contract van de middenvelder loopt door tot het einde van dit seizoen. De Jong staat echter niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij FC Barcelona, dat ook dolgraag met de Nederlander verder wil.

In de afgelopen jaren speelde er mondjesmaat iets rondom de contractsituatie van De Jong. Dat kwam onder andere door de switch van zaakwaarnemer. Nu is er echter een doorbraak. Volgens SPORT gaat de oud-Ajacied zijn contract tot medio 2029 verlengen, na ‘een wekenlange periode van intensieve onderhandelingen’.