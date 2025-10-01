Live voetbal 2

Groot nieuws over contract Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Foto van FC Barcelona-speler Frenkie de Jong met zijn handen in zijn zij, op de achtergrond Raphinha
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
1 oktober 2025, 19:24

Frenkie de Jong en FC Barcelona zijn akkoord over een contractverlenging, zo meldt SPORT woensdagavond. De Nederlander gaat tot medio 2029 bijtekenen bij de Spaanse grootmacht, zo weet het medium.

De deal zal spoedig wereldkundig gemaakt worden, zo valt er te lezen in de berichtgeving van SPORT. In de komende dagen zullen de laatste plooien worden gladgestreken. Volgens het medium ontbreken vooralsnog alleen de handtekeningen van president Joan Laporta en vicepresident Rafa Yuste. De verwachting is dat ook zij een krabbel gaan zetten onder het nieuwe contract van De Jong.

Artikel gaat verder onder video

Het huidige contract van de middenvelder loopt door tot het einde van dit seizoen. De Jong staat echter niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij FC Barcelona, dat ook dolgraag met de Nederlander verder wil.

In de afgelopen jaren speelde er mondjesmaat iets rondom de contractsituatie van De Jong. Dat kwam onder andere door de switch van zaakwaarnemer. Nu is er echter een doorbraak. Volgens SPORT gaat de oud-Ajacied zijn contract tot medio 2029 verlengen, na ‘een wekenlange periode van intensieve onderhandelingen’.

➡️ Meer Frenkie de Jong nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sergio Busquets als speler van FC Barcelona

FC Barcelona-icoon Sergio Busquets (37) komt met groot nieuws op social media

  • vr 26 september, 10:13
  • 26 sep. 10:13
Robert Lewandowski als speler van FC Barcelona

'Flick spot opvolger Lewandowski in de Bundesliga, clubleiding Barcelona wil grotere naam'

  • do 25 september, 16:08
  • 25 sep. 16:08
Spaanse voetbalbond laat zich uit over Yamal-rel: 'Het verbaasde me'

Spaanse voetbalbond laat zich uit over Yamal-rel: 'Het verbaasde me'

  • wo 24 september, 11:12
  • 24 sep. 11:12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
5
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
7
16
19
2
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal
7
8
16
4
Elche
7
4
13
5
Atlético
7
5
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel