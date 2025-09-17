Frenkie de Jong terug in Barça-selectie, grote naam ontbreekt in Newcastle

maakt deel uit van de wedstrijdselectie van FC Barcelona voor het Champions League-duel met Newcastle United (donderdag, 21.00 uur). Trainer Hansi Flick kan in Engeland echter nog niet beschikken over .

De Jong haakte tijdens de voorbije interlandperiode na het 1-1 gelijkspel tegen Polen af bij het Nederlands elftal. De middenvelder werd in De Kuip in de slotfase naar de kant gehaald en had 'lichte klachten' aan een bilspier, zo luidde de lezing. Die kwetsuur hield hem afgelopen zondag buiten de selectie voor het thuisduel van Barcelona tegen Valencia.

Barça had De Jong niet nodig om flink uit te halen tegen Los Che. In het Estadi Johan Cruyff werd het maar liefst 6-0 voor de regerend landskampioen. Fermín López, Raphinha en Robert Lewandowski namen elk twee doelpunten voor hun rekening. Behalve De Jong was ook Yamal niet van de partij tegen Valencia. De achttienjarige superster kampt met rugklachten, gehoopt werd dat hij voor de trip naar Newcastle weer aan zou kunnen sluiten.

Mundo Deportivo had woensdagochtend al aangekondigd dat die hoop tevergeefs was en dat Yamal het duel met Newcastle moet laten schieten. Ook de competitiewedstrijden tegen Getafe (21 september) en Real Oviedo (25 september) komen volgens de krant nog te vroeg voor Yamal, die op z'n vroegst tegen Real Sociedad (28 september) weer minuten zou kunnen maken. Barcelona hoopt vooral dat de aanvaller drie dagen later weer helemaal hersteld is, als Paris Saint-Germain in de tweede speelronde van de Champions League op bezoek komt in Catalonië.