'Wereldkampioen van 2018 stopt op 31-jarige leeftijd met voetballen'

De voetballoopbaan van (31) lijkt noodgedwongen ten einde te komen, zo meldt het Franse RMC Sport. De oud-speler van onder meer Olympique Lyonnais en FC Barcelona, die in 2018 met Frankrijk beslag legde op de wereldtitel, moet door aanhoudende knieproblemen zijn schoenen aan de wilgen hangen.

Umtiti doorliep de jeugdopleiding van Lyon en beleefde bij die club zijn doorbrak in het betaald voetbal. In de zomer van 2016 sloeg Barcelona toe en verkaste de centrale verdediger voor een transfersom van 25 miljoen euro naar Catalonië. Met de Spaanse grootmacht won Umtiti onder meer twee landstitels (2018, 2019) en drie keer de Copa del Rey (2017, 2018, 2021).

Hét hoogtepunt van zijn loopbaan beleefde Umtiti in de zomermaanden van 2018. Op het WK in Rusland stond hij, ondanks het feit dat hij toen al problemen met zijn knie had, in zes van de zeven wedstrijden die Frankrijk speelde de volle 90 minuten in het veld. In de eindstrijd werd Kroatië met 4-2 verslagen door Les Bleus, die zo hun tweede wereldtitel grepen.

Nog geen jaar na de gewonnen WK-finale speelde Umtiti tegen Turkije zijn 31ste en laatste interland voor Frankrijk. In Barcelona werd zijn speeltijd door zijn onwillige knie ook rap minder, waarna hij in het seizoen 2022/23 werd verhuurd aan het Italiaanse Lecce, waarvoor hij nog 25 wedstrijden zou spelen. In de zomer van 2023 verkaste uiteindelijk Umtiti transfervrij naar LOSC Lille, waarvoor hij de afgelopen twee seizoenen slechts dertien maal in actie kon komen. Zijn aflopende contract werd deze zomer dan ook niet verlengd.

Vandaag (vrijdag) dook Umtiti ineens op bij zijn oude club Olympique Lyon, zo meldt RMC. Met een eventuele terugkeer bij zijn jeugdliefde heeft het bezoek echter niets te maken: Umtiti zou het clubmanagement toestemming hebben gevraagd om een persoonlijke video op te mogen nemen op het complex. De verwachting is dat de verdediger in de bewuste video mogelijk zijn pensioen aankondigt.