Crisis compleet in Frankrijk: 'Medespelers zijn he-le-maal klaar met Mbappé'

Journalist Romain Molina heeft vrijdagavond een verhaal gedeeld over de huidige onrust bij de Franse nationale ploeg. De selectie, die donderdag overigens met 5-4 van Spanje verloor, heeft het helemaal gehad met Kylian Mbappé.

De sfeer en motivatie bij Les Bleus is naar een dieptepunt gekelderd, vertelt Molina in een uitgebreid video-item. In 2018 won Frankrijk nog de Wereldbeker, om drie jaar later beslag te leggen op de Nations League. Toch is er onvrede over de recente resultaten (zie EK 2024 en de verloren WK-finale in 2022), waardoor er een crisis is ontstaan. "Voor de camera ziet het er allemaal goed uit, maar achter de schermen is het echt een ander verhaal", begint Molina. "Het gevoel heerst dat de spelers onverschillig zijn. Als het niet goed gaat bij de nationale ploeg, dan denken ze: 'Ach, maakt niet uit, ik keer nu weer terug bij mijn club.'"

Artikel gaat verder onder video

Spelers van Les Bleus zouden onder andere niet tevreden zijn over de trainingen, bondscoach Didier Deschamps en Kylian Mbappé. "We moeten ophouden onze kop in het zand te steken", vindt Molina. "Er heersen spanningen. Iedereen is gefrustreerd, maar niemand wil er over praten." Na het 5-4 verlies tegen Spanje waren er meerdere geluiden te horen dat men tevreden was met de wedstrijd en dat weer was gebleken dat het elftal genoeg weerbaarheid heeft. En dus wordt alles weer in de doofpot gestopt.

Probleem Mbappé

Molina wijst naar één specifiek probleem: Mbappé. Toen Deschamps in maart 2023 een nieuwe aanvoerder moest aanwijzen, werd Antoine Griezmann gepasseerd en kreeg Mbappé de voorkeur. Griezmann trok zijn conclusie en stopte snel daarna bij de nationale ploeg. Ook de spelersgroep kon zich niet vinden in de keuze van Deschamps, die Mbappé ook te veel zou beschermen. Het huidige systeem draait volgens hen ook veel te veel om de oud-speler van Paris Saint-Germain.

© Imago

Tijdens dit seizoen naderde de crisis zijn kookpunt en tijdens een lastige fase legde Mbappé twee keer een uitnodiging voor het Franse elftal naast zich neer. Hij dacht er zelfs aan om helemaal niet meer voor Frankrijk uit te komen, weet Molina. Toen hij weer doelpunten ging maken bij Real Madrid en toch terugkeerde bij de nationale ploeg, dachten zijn medespelers: Nu het weer goed gaat, wil je wel terugkomen natuurlijk.

De buitenspeler annex spits wil momenteel eigenlijk alleen als diepste aanvaller fungeren, zowel bij zijn club als voor zijn land. In het systeem van Deschamps heeft Mbappé die vrije rol ook gekregen. Molina ziet dat Mbappe als niet-meeverdedigende spits nog nergens een goede keuze is geweest. "Bij PSG won hij de Champions League-titel die zo gewenst was niet, bij Real dit seizoen speelden hij ook zo en pakte de club ook geen grote prijs. Frankrijk heeft met die versie van Mbappé ook niks gewonnen. De laatste grote prijs van Les Bleus dateert van 2018, toen Mbappé als rechtsbuiten een heel andere status had dan nu. Bij het Franse elftal vindt bijna iedereen dat de speler van Real op links moet spelen, met Dembélé in de as."

"Weinig medespelers steunen Mbappé", weet Molina tevens te vertellen. "Bij PSG waren er al conflicten, nu bij Real ook weer en bij Frankrijk dus. Voor de camera's zijn ze allemaal vrienden natuurlijk, maar anders... Ik zie niet hoe dit op een goede manier kan eindigen." De journalist merkt wel op dat er iets van moed ontbreekt bij de Franse selectie, om de problemen echt aan te pakken of aan te kaarten.

© Imago

Onvrede richting de bondscoach

Deschamps lijkt overigens weinig te doen met de onrust binnen zijn spelersgroep. Hij grijpt niet in, wat niet wordt gewaardeerd. Andere keuzes van de bondscoach worden eveneens bekritiseerd. Zo zouden de trainingen te licht zijn en er is ook weinig sprake van continuïteit met betrekking tot wedstrijdentactieken.

Boodschap voor Mbappé?

Molina eindigt zijn video met een duidelijke boodschap die gericht lijkt te zijn richting Mbappé. "Je kunt doorgaan op deze manier, denken dat het nooit jouw fout is. Dan eindig je mogelijk zonder Ballon d'Or en zonder extra ster op het Franse shirt. Het is niet één tegen elf: bij voetbal moet je anderen in hun kracht brengen en niet willen slagen door anderen kapot te maken."

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid betaalt forse transfersom om Alexander-Arnold iets eerder te strikken 🔗

👉 ‘Kylian Mbappé kan fluiten naar 41 miljoen euro’ 🔗

👉 Mundo Deportivo: 'Nieuwe club Real Madrid-icoon Luka Modric (39) lijkt bekend' 🔗

👉 ‘Ajax meest waardevolle Nederlandse club, Real Madrid aan kop’ 🔗

👉 Valencia clasht met Netflix over documentaire Vinícius: 'Onrecht en leugens' 🔗