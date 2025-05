‘Mbappé kan fluiten naar 41 miljoen euro’

mag toch géén beslag meer leggen op het grootste deel van de 55 miljoen euro die hij nog van Paris Saint-Germain zou krijgen, meldt L’Equipe. De rechter wijkt daarmee af van de eerdere beslissing die werd genomen over de ingehouden salarissen.

Mbappé vertrok afgelopen zomer bij Paris Saint-Germain, na een jarenlange soap waarbij de bestemming vaststond: Real Madrid. De Franse superster ging weg zonder een laatste uitbetaling van zijn salaris en loyaliteitsbonus te hebben ontvangen, ter waarde van 55 miljoen euro.

In april kreeg Mbappé toestemming van de rechter voor het leggen van beslag op de 55 miljoen euro op de rekening van zijn voormalig werkgever, tot de uitspraak in de zaak zou volgen. Eerder gaf de organisator van de Franse Ligue 1 Mbappé al gelijk in deze juridische strijd.

Na de uitspraak van de rechter blijkt dat de aanvalsleider van Real Madrid toch geen gelijk krijgt over de hele som. Het bedrag waarop beslag gelegd mag worden komt in werkelijkheid neer op ‘slechts’ 14 miljoen euro.

