Mundo Deportivo: 'Nieuwe club Real Madrid-icoon Luka Modric (39) lijkt bekend'

(39) lijkt zijn loopbaan te gaan voortzetten bij Inter Miami, de werkgever van onder meer . Dat wordt althans gemeld door de Spaanse krant Mundo Deportivo. De Kroaat maakte gisteren (donderdag) bekend dat hij komende zomer na dertien uiterst succesvolle seizoenen gaat vertrekken bij Real Madrid.

Komende zondag speelt Modric zijn laatste wedstrijd in stadion Santiago Bernabéu, als Real Sociedad op de slotdag van LaLiga de tegenstander is. Daarna neemt hij met Real nog wel deel aan het WK voor clubteams, dat op 15 juni van start gaat in de Verenigde Staten. Daar kan hij gelijk nader kennismaken met zijn nieuwe werkomgeving, als we Mundo Deportivo mogen geloven althans.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luka Modric (39) neemt na 590 wedstrijden voor Real Madrid groot besluit

"De verwachting is dat de speler zich transfervrij bij Inter Miami voegt, zodra zijn contract op 30 juni afloopt", schrijft de krant. Modric zou een eenjarig contract gaan ondertekenen tegen een salaris van 2,5 miljoen dollar, omgerekend 2,2 miljoen euro. "Dit garandeert de aanvoerder van de kans om Kroatië in 2026 te leiden op het Wereldkampioenschap ", aldus Mundo Deportivo. Het eindtoernooi wordt georganiseerd door de Verenigde Staten en buurlanden Canada en Mexico.

LEES OOK: ‘Ajax meest waardevolle Nederlandse club, Real Madrid aan kop’

Opvallend genoeg komt Modric in Miami terecht in een elftal met daarin een groot aantal spelers met wie hij in zijn Real-carrière talloze fascinerende duels uitvocht. Behalve Messi staan ook Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets onder contract bij de club van David Beckham. Het viertal speelde jarenlang bij FC Barcelona, de aartsrivaal van De Koninklijke.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid betaalt mogelijk toch nog transfersom voor Alexander-Arnold 🔗

👉 ‘Real Madrid vindt alternatief voor Huijsen in Premier League’ 🔗

👉 Real Madrid is diep onder de indruk en wil broers volgend seizoen herenigen 🔗

👉 Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden 🔗

👉 Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti 🔗