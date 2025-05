Luka Modric (39) neemt na 590 wedstrijden voor Real Madrid groot besluit

is in het bezit van een aflopend contract en daardoor was het al de vraag wat hij na dit seizoen zou gaan doen, maar nu is duidelijk dat de Kroatische middenvelder gaat vertrekken bij Real Madrid. Dat maakt Modric donderdagmiddag zelf bekend via zijn Instagram. Modric staat sinds de zomer van 2012 onder contract bij Real Madrid. Hij speelt zaterdag tegen Real Sociedad zijn laatste wedstrijd in het stadion van de Koninklijke. Modric neemt nog wel deel aan het WK voor clubs in de Verenigde Staten, dat op 15 juni van start gaat.

Modric maakte in de zomer van 2008 voor een bedrag van 22,5 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Tottenham Hotspur. Na vier seizoenen Engeland verkaste hij voor een transfersom van 35 miljoen euro naar Real Madrid. Het huwelijk tussen Real Madrid en Modric is een ongelooflijk succes geworden. De Kroaat speelt zaterdag tegen Real Sociedad zijn 591 officiële wedstrijd voor de Spaanse recordkampioen. Hij was vooralsnog 43 keer trefzeker en verzorgde ook nog eens 95 assists. Met Real Madrid won Modric bovendien zes keer de Champions League, vier keer de landstitel, vijf keer de FIFA Club World Cup en vijfmaal de UEFA Supercup.

Hoewel Carlo Ancelotti, die evenals Modric bezig is aan zijn laatste weken bij Real Madrid, op het middenveld voldoende opties heeft, deed hij ook in het afgelopen seizoen een nadrukkelijk beroep op de Kroaat. De 39-jarige middenvelder speelde dit seizoen vooralsnog 55 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en negen assists gaf. Real Madrid en Modric wonnen dit seizoen enkel de UEFA Supercup. In de titelstrijd moest de recordkampioen haar meerdere erkennen in FC Barcelona, in de Champions League volgde in de kwartfinale een pijnlijke uitschakeling tegen Arsenal en in de finale van de Copa del Rey bleek FC Barcelona met 3-2 te sterk.

Modric richt zich tot fans van Real Madrid

De toekomst van Modric hield de gemoederen vorig jaar al bezig. De Kroaat was ook toen in het bezit van een aflopend contract. Na de eindzege van de Champions League besloten Real Madrid en Modric toch nog een jaar met elkaar door te gaan. Nu komt er dus toch écht een einde aan de samenwerking en dat valt Modric heel zwaar. “Het is zover. Het moment dat ik nooit had willen meemaken, maar zo is voetbal nu eenmaal, en in het leven heeft alles een begin en een einde… Zaterdag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Santiago Bernabéu”, zo schrijft Modric. “Ik kwam in 2012 naar Madrid met de wens om het shirt van het beste team ter wereld te dragen en met de ambitie om grote dingen te doen, maar ik had geen idee wat er daarna zou gebeuren.”

Modric won met Real Madrid alles wat er te winnen viel. In de tussentijd bereikte hij met Kroatië ook nog de finale van het WK in Rusland (2018), waarna hij werd verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Volgens Modric heeft zijn periode bij Real Madrid zijn leven als voetballer én als mens ‘veranderd’. “Ik ben er trots op dat ik deel heb uitgemaakt van een van de succesvolste periodes van de beste club uit de geschiedenis. Ik wil de club vanuit het diepst van mijn hart bedanken, in het bijzonder voorzitter Florentino Perez, mijn teamgenoten, coaches en alle mensen die mij al die tijd hebben geholpen. In al die jaren heb ik ongelooflijke momenten meegemaakt, comebacks die onmogelijk leken, finales, festiviteiten en magische nachten in het Bernabéu… We wonnen alles en ik was heel blij. Heel, heel blij.”

