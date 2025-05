Valencia clasht met Netflix: 'Onrecht en leugens'

Valencia CF heeft het aan de stok met Netflix. De streamingdienst bracht recentelijk een nieuwe documentaire uit over , waarin ook de tribunes van Estadio Mestalla te zien waren. Volgens Valencia waren die beelden ‘niet in overeenstemming met de werkelijkheid’ en de club eist dan ook een rectificatie.

Op 15 mei bracht Netflix een documentaire uit over Real Madrid-ster Vinícius, getiteld Vini Jr. In de film wordt de carrière van de Braziliaan gevolgd, vanaf zijn tijd bij Flamengo tot het mislopen van de Ballon d’Or van 2024.

In de serie is ook aandacht voor de vele racistische incidenten waarmee Vinícius te maken krijgt. Zo ook voor een voorval in mei 2023, toen Real Madrid op bezoek kwam in Valencia. Netflix gebruikte beelden van deze wedstrijd om te illustreren wat de linksbuiten voor de kiezen krijgt. In de film is te zien hoe supporters hem uitmaken voor aap.

Valencia beschuldigt Netflix van manipulatie. Volgens de club werd er vanaf de tribunes niet ‘mono’ (aap), maar ‘tonto’ (idioot) geroepen. Op sociale media laat Valencia het volgende weten: “Gezien het onrecht en de leugens die de fans van Valencia CF zijn aangedaan, heeft de club schriftelijk om een ​​onmiddellijke rectificatie van de producent van de documentaire gevraagd met betrekking tot de gebeurtenissen in Mestalla die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Waarheid en respect voor onze fans moeten prevaleren. Valencia CF behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.”

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

