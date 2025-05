Ongekend: drie spelers van FC Barcelona krijgen het allerhoogste cijfer na subliem seizoen

Hoewel FC Barcelona donderdagavond op bezoek bij Espanyol zeker niet de beste wedstrijd van dit seizoen speelde, kroonde het elftal van trainer Hans-Dieter Flick zich uiteindelijk met overmacht tot landskampioen. De Catalanen staan na 36 wedstrijden op 85 punten, zeven meer dan aartsrivaal Real Madrid. Ze hebben bovendien al 97 keer gescoord in de competitie. Volgens Marca waren Pedri, én dit seizoen de sleutelspelers bij FC Barcelona. Zij krijgen allemaal een 10 als rapportcijfer.

FC Barcelona heeft zich op indrukwekkende wijze gerevancheerd voor het mislukte afgelopen seizoen. Daarin won de Catalaanse grootmacht geen enkele prijs. In de Champions League ging het in de kwartfinale pijnlijk mis tegen Paris Saint-Germain, in de Copa del Rey bleek Athletic Club te sterk, in de finale van de Supercup werd er met ruime cijfers verloren van Real Madrid en de aartsrivaal trok ook in de titelstrijd aan het langste eind. FC Barcelona nam afscheid van clublegende Xavi Hernández en stelde Flick aan als diens opvolger. De Duitser paste een volledig nieuwe speelstijl in. De spelers moesten daar duidelijk aan wennen, maar vanaf het moment dat ze de speelstijl eigen hebben gemaakt, zijn ze - op enkele fases in het seizoen na - in eigen land niet te stoppen geweest.

Zo verloor FC Barcelona dit kalenderjaar nog geen wedstrijd in competitieverband. FC Barcelona boekte afgelopen zondag een indrukwekkende overwinning op Real Madrid en is dankzij de 0-2 zege bij Espanyol donderdagavond landskampioen. Marca heeft dit seizoen vooral genoten van drie spelers: Pedri, Raphinha en Lamine Yamal. “Nu de basis goed gelegd was, was het zaak dat de beste spelers het verschil zouden maken. En dat deden ze uitstekend. Er waren dit seizoen vier sleutelspelers: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha en Robert Lewandowski. Iedereen kan ze in de gewenste volgorde plaatsen. Flicks onbetwiste basisspelers. De drijvende krachten van het team en grotendeels verantwoordelijk voor de landstitel. De Duitser was daar duidelijk over en had altijd het volste vertrouwen in hen”, zo klinkt het.

‘Pedri is pure magie’

Lewandowski blaast in augustus alweer 37 kaarsjes uit, maar blijft desondanks de doelpuntenmachine die hij de afgelopen seizoenen was - ook gedurende zijn periode bij Borussia Dortmund en Bayern München. De Pool staat dit seizoen, na 32 competitiewedstrijden, op 25 doelpunten. Marca beoordeelt het seizoen van Lewandowski met een 9. Daarmee doet hij nét onder voor Pedri, Raphinha en Yamal. Zij worden allemaal beoordeeld met een 10. Pedri is dit seizoen de grote uitblinker op het middenveld. “Er zijn geen bijvoeglijke naamwoorden om het seizoen van de Canarische Eilander te beschrijven. Visie, precisie, vechtlust, toewijding… Pure magie. Barcelona speelt onder Pedri’s leiding. Hij is opnieuw de speler die de hele voetbalwereld versteld deed staan. Flick heeft het tegengif gevonden voor zoveel blessures: de middenvelder start altijd en krijgt speelminuten op basis van zijn wedstrijdbelasting.”

‘Raphinha bracht een geweldig temperament én winnaarsmentaliteit’

Volgens Marca is Pedri bezig aan ‘ongetwijfeld zijn beste seizoen’. Dat geldt ook voor Raphinha. De Braziliaan leek afgelopen zomer nog op weg naar de uitgang. FC Barcelona werd nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Nico Williams, een van de smaakmakers bij Spanje tijdens het succesvolle EK in Duitsland. Flick sprak echter zijn vertrouwen uit in Raphinha, die dat terugbetaalt met ongelooflijke cijfers: 34 doelpunten en 25 assists na 55 wedstrijden in alle competities. “Het seizoen 2024/25 zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als Raphinha’s doorbraakseizoen bij Barcelona. De Braziliaan bracht snelheid, doelpunten, assists, een geweldig temperament op het veld én een winnaarsmentaliteit. Hij aarzelde niet om zijn verantwoordelijkheid te nemen”, zo klinkt het.

‘Yamal heeft honger naar meer’

De grootste uitblinker bij FC Barcelona dit seizoen, is uiteindelijk toch wel Yamal. Hoewel de zeventienjarige superster nog voldoende verbeterpunten heeft, overlegt ook hij geweldige cijfers: zeventien doelpunten en 25 assists in 53 duels in alle competities. Yamal is de grootste attractie op de Spaanse en misschien wel Europese velden. Dat bewees hij andermaal donderdagavond in de kampioenswedstrijd tegen Espanyol. “Als er één speler is die over een paar jaar herinnerd zal worden als we het over Flicks eerste seizoen hebben, dan is het wel de Catalaanse vleugelspeler. Hij is pas zeventien jaar oud en heeft kenmerkende acties, doelpunten, passes en balcontacten die zijn vroegrijpheid bagatelliseren. Hij is al vergeleken met Lionel Messi. En hij heeft honger naar meer”, zo schrijft Marca.