Lamine Yamal komt met iets ongelooflijks, zelfs Sierd de Vos gaat uit zijn dak

heeft Barcelona donderdagavond over het dode punt heen geholpen in de kampioenschapswedstrijd tegen Espanyol. De tienersensatie scoorde na rust fantastisch van fraai buiten de zestien en kreeg zelfs commentator Sierd de Vos op de banken met zijn doelpunt.

Barcelona kan zich donderdag met een overwinning op Espanyol tot landskampioen van Spanje kronen, maar het elftal van trainer Hansi Flick had het in de eerste helft bijzonder lastig met de stadsgenoot. Wojciech Szczesny behoedde Barcelona met fraai keeperswerk een aantal keer voor een achterstand. Barça stelde daar zelf betrekkelijk weinig tegenover.

Een magisch moment van Yamal in de 53ste minuut van de wedstrijd hielp Barcelona uiteindelijk over het dode punt heen. De rechtsbuiten kwam aan de rechterkant van het veld in balbezit, dribbelde naar binnen en vond uiteindelijk fraai de bovenhoek vanaf een meter of zeventien: 1-0.

Het huzarenstukje van Yamal kreeg zelfs De Vos op de banken. De Ziggo Sport-commentator lag dit seizoen al vaak onder vuur vanwege zijn volgens vele kijkers tegenwoordig monotone en emotieloze commentaar, maar ging uit zijn dak toen Yamal het net liet bollen.

