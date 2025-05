Real Madrid bevestigt: Alexander-Arnold maakt overstap vanaf Liverpool

Het hing al maanden in de lucht, maar nu is ook de officiële bekendmaking daar. verruilt Liverpool transfervrij voor Real Madrid. Wél betaalt De Koninklijke Liverpool een vergoeding van zo'n twaalf miljoen euro.

Alexander-Arnold liep vanaf zijn zesde rond bij Liverpool, waar hij in 2018 zijn debuut als profvoetballer maakte. Uiteindelijk speelde de 33-voudig international van Engeland op 354 officiële wedstrijden voor The Reds, waarin hij 27 keer trefzeker was en 93 assists leverde. Met Liverpool won Alexander-Arnold onder meer de Champions League (2019), een landstitel (2020), een FA Cup (2022) en tweemaal de EFL Cup (2022 en 2024). Dit seizoen kwam daar onder leiding van Slot een tweede landstitel bij.

LEES OOK: ‘Vertrekwens Ronaldo slecht nieuws voor Slot'

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat Alexander-Arnold zijn contract bij Liverpool niet zou gaan verlengen. Onlangs klapte Slot uit de school over zijn verdediger, met als argument dat de Engelsman 'toch weg zou gaan'. Inmiddels is ook zeker wat zijn bestemming is geworden: het Estadio Santiago Bernabéu. Alexander-Arnold (26) tekent een contract van zes seizoenen, tot de zomer van 2031. Naar verluidt is er een afkoopclausule van één miljard euro opgenomen in dat contract.

De rechtsback komt weliswaar transfervrij over van Liverpool, maar Los Blancos betalen The Reds zo'n tien miljoen euro om hem nu al naar Madrid te halen. Oorspronkelijk liep het contract van Alexander-Arnold bij Liverpool pas af aan het einde van juni, maar Real Madrid wil graag al in de zomer een beroep doen op de Engelsman, tijdens het WK voor clubteams. Op 18 juni speelt Real de eerste wedstrijd tegen Al-Hilal.

Vervanging bij Liverpool

De nieuwe rechtsback van Liverpool is nog niet officieel gepresenteerd, maar het is nagenoeg zeker dat Jeremie Frimpong het kind van de club moet doen vergeten in de verdediging. De vleugelverdediger komt over van Bayer Leverkusen en wordt naar alle verwachting na Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch de vierde Nederlander in de selectie van Slot.

