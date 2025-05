Slot deelt ineens persoonlijke gesprekken met Alexander-Arnold: ‘Hij gaat toch weg’

Arne Slot doet tijdens een persconferentie een boekje open over . De rechtsback vertrekt deze zomer van Liverpool naar Real Madrid en krijgt van zijn trainer nog een trap na over zijn spel aan het begin van het seizoen.

“Ik praat met alle spelers op een bijna dagelijkse basis”, geeft Slot antwoord op een vraag over de vertrekkende Alexander-Arnold. “Zeker als er omstandigheden zijn, dan praat je wat meer met elkaar. Het is duidelijk dat Trents situatie anders is dan die van Virgil (van Dijk, red.), bijvoorbeeld, dus dat we meer met elkaar praten.”

'Slot mikt op nóg een Nederlander bij Liverpool'

Slot vertelt dat hij Alexander-Arnold niet alleen aan het eind van het seizoen veel spreekt: “Toen we aan de voorbereiding begonnen, was hij vaker in mijn kantoor te vinden, ook om andere redenen."

Als Slot wordt gevraagd naar die specifieke redenen, geeft hij in eerste instantie geen antwoord. Bij de tweede poging hapte de trainer toch toe: “Hij gaat toch weg, dus waarom zou ik het niet vertellen?”

“Het is een eerste cadeautje dat ik aan Xabi Alonso kan geven”, grapt Slot. “Ik was niet helemaal tevreden met elke minuut die hij op het trainingsveld stond. Op bepaalde momenten had hij meer kunnen doen, op zijn zachtst gezegd. Ik zei ook tegen hem: 'Je bent een veel betere verdediger dan iedereen denkt, maar helaas laat je dat niet altijd zien'."

