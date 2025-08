Ajax presenteert imposante jeugdinternational van Frankrijk: 'Bijna twee meter'

Ajax neemt Marvyn Muzungu per direct over van AJ Auxerre, zo bevestigt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De zeventienjarige verdediger, international van Frankrijk Onder 18, tekent een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Muzungu sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

Muzungu speelde onder meer in de jeugdopleiding van Nîmes Olympique voordat hij in 2023 de overstap naar Auxerre maakte. Bij die club speelde hij zijn wedstrijden vorig seizoen in het B-elftal. De lange erdediger liep uit zijn contract, waardoor Ajax hem transfervrij naar Amsterdam kan halen.

Directeur voetbal Marijn Beuker toont zich verheugd met het aantrekken van Muzungu: "Met Marvyn halen we een fysiek sterke verdediger binnen die verdedigend erg sterk positie kiest. Hij beschikt over een goed voetballend inzicht en hij heeft oog voor de ruimte achter de verdediging van de tegenstander. Marvyn is een linksbenige verdediger met een uitstekende traptechniek en kan met gevaarlijke crosspasses deze ruimtes benutten. Met zijn fysieke voorwaarden en technische vermogen ben ik ervan overtuigd dat hij van grote waarde gaat zijn", aldus Beuker.

"Ik ben een speler die erg lang is, met het nodige balgevoel", zegt Muzungu zelf in een eerste interview met het clubkanaal van Ajax. "Ik ben sterk in de duels en voetbal graag mee", vervolgt de verdediger. "Ja, ik ben erg lang. 1.92 meter? Nee, 1.97, bijna twee meter", verbetert Muzungu de interviewer.