Patstelling in Amsterdam: 'Ajax en Akpom lijnrecht tegenover elkaar'

staat lijnrecht tegenover Ajax, zo meldt de Engelse transferjournalist Ben Jacobs. Waar de aanvaller zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Ipswich Town, hopen de Amsterdammers de grootverdiener juist te verkopen aan Birmingham City.

Akpom mag deze zomer uitzien naar een nieuwe werkgever, vooral omdat hij met zijn jaarsalaris van vijf miljoen euro gigantisch op het budget drukt. Waar lange tijd nauwelijks interesse bestond voor de 29-jarige aanvaller, buitelen de clubs momenteel over elkaar heen om Akpom binnen te hengelen. Birmingham City meldde zich zaterdag als eerste en heeft inmiddels gezelschap gekregen van Middlesbrough, Ipswich Town én Olympiakos Piraeus.

Birmingham City en Ipswich Town lijken op dit moment de beste papieren te hebben om Akpom in te lijven. De aanvaller zelf heeft de medische keuring bij Ipswich reeds doorlopen en heeft, zo meldt Jacobs, zijn zinnen gezet op een overstap naar de Tractor Boys. Het 'probleem' is echter dat Ipswich, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, inzet op een huurdeal met daarin opgenomen een koopoptie die verplicht wordt als de club promotie naar de Premier League weet af te dwingen. Birmingham City zette in eerste instantie in op een vergelijkbare deal, maar heeft Ajax inmiddels laten weten dat het Akpom meteen wil kopen. Daar gaat de voorkeur van de Amsterdammers dan ook naar uit. Pikant genoeg staan beide clubs komende vrijdag, tijdens de eerste speelronde van de Championship, in Birmingham ook nog eens tegenover elkaar. Of Akpom meedoet en zo ja, aan welke zijde, zal de komende dagen duidelijk moeten worden.

Ajax nam Akpom in de beruchte transferzomer van 2023 voor zo'n twaalf miljoen euro over van Middlesbrough. De Engelsman kreeg een riant, vijfjarig contract voorgeschoteld door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Sindsdien kwam Akpom tot 68 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 23 goals en vier assists. De tweede helft van het afgelopen seizoen bracht de Engelsman op huurbasis door in Frankrijk, waar hij uitkwam voor LOSC Lille.