Verweij onthult ‘krankzinnig’ salaris Akpom, die opnieuw gekaapt dreigt te worden

krijgt bij Ajax een 'krankzinnig' jaarloon van vijf miljoen euro, weet Mike Verweij van De Telegraaf. De Engelsman leek maandagochtend alsnog op weg naar Birmingham City, maar deze transfer is uitgesteld. Ipswich Town probeert de deal nu te kapen, weet Tim van Duijn van Voetbal International.

Akpom leek afgelopen weekend hard op weg naar Birmingham City, maar Middlesbrough probeerde de deal op het laatste moment te kapen. Daar slaagde de club die de spits in 2023 verkocht aan Ajax echter niet in. De aanvaller zou maandag medisch gekeurd gaan worden in Birmingham, maar dat is nu uitgesteld. Ipswich probeert de deal nu namelijk te kapen.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Birmingham ook deze aanval op Akpom afslaan, zal het de spits voor een seizoen huren met verplichte optie tot koop bij promotie naar de Championship. In dat geval ontvangt Ajax een bedrag van acht miljoen euro voor de aanvaller die in 2023 voor 12,3 miljoen euro werd aangekocht. Weet Birmingham zich vervolgens te handhaven, mogen de Amsterdammers nog eens twee miljoen euro bijschrijven.

Bij de huurovereenkomst met Birmingham was afgesproken dat die club drie miljoen euro van het salaris van Akpom overneemt. Op X verduidelijkt Verweij dat dit zestig procent van het jaarloon van de Engelsman is, waarna hij het ‘krankzinnig’ noemt dat Sven Mislintat in een derde contractjaar een salaris van vijf miljoen euro mocht uitdelen. “De rvc van Ajax stond erbij en keek ernaar”, stelt de journalist.