Ajax reikt officieel bewijs van ‘Ajax-DNA’ uit

Ajax heeft aan alle werknemers, verenigingsleden en vrijwilligers een officieel bewijs van ‘Ajax-DNA’ uitgedeeld, zo meldt Het Parool. De Amsterdammers hebben iedereen een paspoort gegeven, met daarin de veertien clubwaarden die Ajax wil uitdragen. Het eerste exemplaar was voor John Heitinga.

Ajax heeft dit weekend aan alle leden van de vereniging een Ajax-paspoort uitgedeeld. Eerder kreeg iedereen werkzaam bij de proftak, dus ook alle spelers, het document al, waarbij Heitinga het eerste exemplaar ontving. “Het paspoort bevat veertien principes die aan de basis stonden van Ajax-successen uit het verleden en de fundering zijn voor Ajax-successen in de toekomst”, schrijft Ajax op de clubwebsite. “Iedere Ajax-medewerker ontvangt en tekent voor dit paspoort. Zodat we ons er allemaal elke dag bewust van zijn dat we onderdeel zijn van iets groters en dat we allemaal Ajacieden zijn.”

Het paspoort is volgens de Amsterdamse krant te zien als ‘een identiteitsverklaring van de Amsterdamse club’, ook wel bekend als het ‘Ajax-DNA’. “De bezitter ervan verbindt zich daar door de persoonlijke connectie aan”, klinkt het. Overigens staat er geen sanctie op het overtreden van de veertien clubwaarden, die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van clubiconen als Johan Cruijff, Jack Reynolds, Rinus Michels, Piet Keizer en Louis van Gaal. Als enige persoon in dat gezelschap die nog in leven is, heeft Van Gaal ‘zeer waarschijnlijk’ een belangrijke rol gehad bij het creëren van het paspoort.

De eerste clubwaarde luidt als volgt: ‘Ajax is een voetbalclub’. Daarmee wil de club duidelijk maken dat het voetballend belang leidend moet zijn binnen de organisatie. Andere waarden zijn ‘niemand is groter dan Ajax’, ‘wij spelen om te winnen, altijd en overal’ en ‘het Ajax-systeem bestaat niet’. Met die laatste wordt bedoeld dat Ajax wel altijd volgens bepaalde voetbalnormen en spelprincipes speelt, maar dat dit in een ander systeem ten uitvoer kan worden gebracht. Het volledige paspoort is hier te bekijken.