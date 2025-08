'Amateurisme' gespot bij Ajax-speler: 'Man man, overschat ventje, snel verkopen'

lijkt momenteel weinig stappen te maken in zijn ontwikkeling. De Belgische linksbuiten verraste vorig seizoen meermaals, bijvoorbeeld door het winnende doelpunt te maken tegen PSV in de competitie (3-2). Een klein jaar verder zijn fans steeds minder gecharmeerd van de aanvaller.

Godts kwam in januari 2023 over van Genk en speelde eerst twee seizoenen voor Jong Ajax. Aan het begin van het seizoen 2024/25 klopte de Belg steeds meer op de deur; vervolgens kreeg Godts ook meermaals kansen van Francesco Farioli. De vleugelaanvaller toonde flair, dribbelvaardigheid en een neusje voor de goal. Godts kwam in zijn eerste seizoen tot een respectabel aantal van acht doelpunten en zeven assists in alle competities, maar veel van dat rendement kwam in de eerste seizoenshelft.

Artikel gaat verder onder video

Daarna lijkt de twintigjarige Godts flink te zijn teruggevallen. Oliver Edvardsen stak sinds afgelopen winter zijn neus steeds vaker aan het venster en deze zomer haalde Ajax Raúl Moro voor de positie van Godts. De Spanjaard lijkt de concurrentiestrijd voorlopig te hebben gewonnen.

Moro mocht dan ook starten tijdens de laatste oefenwedstrijd van de Amsterdammers tijdens de voorbereiding op seizoen 2025/26. Hij werd er na een dik uur afgehaald, Godts kwam in zijn plek. Amper een minuut later was de Belg al op een negatieve manier betrokken bij een doelpunt. Een voorzet van Monaco schoot door, waarna Godts makkelijk kon wegwerken. Hij ging echter op een gevaarlijke plek voor een passeerbeweging. Die bal werd eenvoudig afgepakt door ex-PSV'er Jordan Teze, die een voorzet gaf waaruit Takumi Minamino scoorde.

Veel Ajacieden zagen het moment en vonden het typerend voor de speler die Godts nu is. Sommigen vinden zelfs dat de tijd is gekomen om hem te verkopen.

Urgentiebesef bij Godts lijkt toch helemaal verkeerd? — Cavinsky (@cavinsky) August 3, 2025

Mika Godts, altijd hetzelfde. Krijgt de bal en bedenkt daarna pas: ‘Wat kan ik doen?’



Om dan ALTIJD, op IEDERE positie een actie in te zetten.



Wat is die jongen toch aan het doen? #Ajax — Sam (@sam101871) August 3, 2025

Godts is technisch een geweldenaar. Kan voetballen als de allerbeste. Maar hij mist ook veel: vaak gezicht naar beneden en weinig voetbalintelligentie.



Moet de tijd krijgen, maar had gehoopt dat hij hierin na een volledig seizoen als basisspeler verder in zou zijn.#Ajax — Mateo (@MateoCxsierra) August 3, 2025

Ik vind Mika Godts een probleem. Houding...acties...bij goed bod verkoprn — Marinus Jan Uil (@MJUil) August 3, 2025

Godts bewijst wel meteen waarom hij op de bank zit, dit balverlies is eigenlijk niet uit te leggen — Boris (@Cetfy) August 3, 2025

Ik start per direct een petitie om Godts op de bank te houden. Wat moet die jongen nog veel leren zeg. Geen balverlies leiden op eigen helft, dacht dat je dat al wel leerde bij de F’jes vroeger…. — Bart van Bergen (@BartvanBergen04) August 3, 2025