Kopzorgen voor Ajax na voorbereiding: 'Dat was vorig jaar onze kracht'

Met een 2-2 gelijkspel tegen AS Monaco kwam de voorbereiding van Ajax tot een besluit. Richting de competitie start heeft de ploeg van trainer John Heitinga nog wel het nodige huiswerk, want ook tegen de Franse topclub gaven de Amsterdammers weer de nodige grote kansen weg. De oefenmeester heeft dan ook de nodige defensieve kopzorgen.

Ajax speelde in de voorbereiding zeven oefenwedstrijden, en stapte geen enkele keer zonder tegendoelpunt van het veld af. Sterker nog: het elftal van Heitinga incasseerde in de voorbereiding gemiddeld bijna twee tegendoelpunten per wedstrijd. Dit aantal lag afgelopen seizoen onder voormalig trainer Francesco Farioli onder de één.

Artikel gaat verder onder video

"Onze defensie was vorig jaar een kracht”, geeft middenvelder Davy Klaassen toe tegen het Algemeen Dagblad. "Het is de kunst die basis te behouden, maar daarop andere accenten aan te brengen. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Het gaat al beter.”

Berghuis gaf na de 3-0 nederlaag tegen Como al aan dat het vertrek van Jordan Henderson en de reserverol van Rekmo Pasveer daar een rol bij speelt. Iets waar de huidige aanvoerder Klaassen zich bij aansluit. "Coaching is gewoon heel belangrijk, zeker van achteruit. Voorin en op het middenveld hebben we jongens die coachen. Alleen achterin en op de 6-positie hebben we die luxe niet. Je kunt ook niet verwachten van Aaron en Jorthy dat ze het eventjes organiseren", aldus de 32-jarige routinier.

Door de blessure van Josip Sutalo stond de zeventienjarige Aaron Bouwman de voorbije weken in de basis naast Youri Baas. Ook tegen Telstar kan Ajax nog niet beschikken over de Kroatische verdediger. Hoewel Bouwman goed begon aan de voorbereiding, daar worstelde hij ook meer naarmate de weerstand groeide. "Een paar ballen waren wat slordig. Soms moet hij de juiste keuzes maken bij wel of niet doordekken. Maar je ziet wel dat de blessure van Josip een mooie kans voor Aaron oplevert. Dat hoort bij Ajax", aldus Heitinga

Ajax wil er nog kwaliteit bij

Voor de defensie is Ajax inmiddels uitgekomen bij Ko Itakura, die moet overkomen van Borussia Mönchengladbach. Daarnaast is de club nog opzoek naar een 'nieuwe onbetwiste leider'. "Er moet wat bij", beseft Klaassen. "Daar is iedereen het over eens. Een defensieve middenvelder? Ik denk wel dat dit een van de posities is waarnaar ze kijken.

Heitinga gaf te kennen dat hij nog wacht op de ervaren versterking en dat hij daarom nog geen nieuwe aanvoerder benoemd heeft bij Ajax. "Er moet nog kwaliteit bij en daar zijn we druk mee bezig. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat gaat lukken", besluit de nieuwbakken oefenmeester van de Amsterdamse club.