Ronald de Boer trekt percentueel pijnlijke conclusie over Ajax

Ajax heeft zondagmiddag de voorbereiding afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen AS Monaco en het mag gezegd worden dat er nog veel vraagtekens achter John Heitinga staan. Ronald de Boer trekt dan ook een pijnlijke conclusie.

Ajax won in de voorbereiding van Hibernian (6-3), PAOK (2-1), KV Mechelen (3-2) en Celtic (5-1), speelde gelijk tegen Aarhus (1-1) en dus Monaco en ging pijnlijk onderuit in en tegen Como (0-3). Vooral de defensieve kwetsbaarheid zal de nieuwe trainer Heitinga zorgen baren.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel met Monaco vraagt Sam van Royen aan De Boer in hoeverre Ajax klaar is voor het volgende seizoen. "Nou, er moet nog wel wat gebeuren", is de eerste reactie van de analist bij Ziggo Sport. "Dit is nog niet Champions League-waardig, dat duurt nog wel even."

"Misschien met de nieuwe jongens is het team wel Eredivisie-waardig, kan het team meedoen om het kampioenschap en leuke dingen laten zien in de Champions League." Nu is Ajax daar echter nog niet, weet De Boer. "Op dit moment zitten ze daar echter op zestig procent van."