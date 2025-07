Bizar moment tijdens Frankrijk - Duitsland: harentrekken wordt dubbel bestraft

Er deed zich een bizar moment voor tijdens de kwartfinale van het Europees kampioenschap tussen Frankrijk en Duitsland. trok tijdens het verdedigen van een vrije trap aan de haren van . De Duitse verdediger kreeg rood en een penalty voor de actie.

In de elfde minuut van de wedstrijd ging het mis. Selma Bacha slingerde een vrije trap van grote afstand voor in het strafschopgebied van Duitsland. De bal kwam niet in de buurt, maar toch greep Hendrich naar de paardenstaart van collega-verdediger Mbock.

Artikel gaat verder onder video

In eerste instantie had scheidsrechter Tess Olofsson niets door en werd er een doeltrap gegeven, maar na ingrijpen van de VAR nam de Zweedse een andere beslissing. Hendrich kreeg rood en Frankrijk kreeg een penalty. Grace Geyoro benutte deze.

NOS-commentator Arman Avsaroglu was niet mild voor de bestrafte Duitse verdediger: “Of je nou iemands shirts vasthoudt of iemands staart wegtrekt… een overtreding is een overtreding. Wat een ongelooflijk sullige actie van Kathrin Hendrich. 33 jaar, interland 86. Hendrich speelt de vermoorde onschuld, maar ze kan niet ontkennen dat ze daar die haren wegtrekt.” Duitsland maakte in de 25e minuut gelijk.

