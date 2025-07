Oranje Leeuwin kondigt afscheid aan, maar krabbelt direct terug

kondigde zondag haar afscheid bij het Nederlands elftal aan, maar krabbelde direct terug. De 33-jarige middenvelder gaf direct na de nederlaag tegen Frankrijk aan niet bij het volgende toernooi te zijn, maar gaf vrij snel aan dat nieuwe bondscoach Arjan Veurink haar wel mag bellen.

Van de Donk is al jarenlang een vast gezicht bij het Nederlandse dameselftal. De middenvelder debuteerde in 2010 en speelde sindsdien 170 wedstrijden in het shirt van Oranje. Op 33-jarige leeftijd denkt de speler van London City Lionesses er serieus over na te stoppen als international, zo blijkt uit een interview na afloop van de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk (2-5), waardoor Nederland is uitgeschakeld.

In een interview met de NOS merkt Rivkah op het Veld op dat Van de Donk het woord ‘zij’ gebruikt in plaats van ‘wij’ als ze over de toekomst van de Leeuwinnen praat. “Ik ben er niet bij, bij het volgende toernooi”, geeft de middenvelder aan als ze hiermee wordt geconfronteerd. Wanneer Van de Donk hoort dat iedereen in de studio hoopt dat ze blijft, krabbelt ze direct terug.

“Dat is lief”, geeft ze aan. “Hij (de nieuwe bondscoach Veurink, red.) mag me altijd bellen. Ik denk dat het belangrijk is dat we even bellen. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe hij erin staat. Misschien dat ik er nu wat meer over na kan gaan denken, want ik heb er nog niet zo veel over nagedacht. Ik ging gewoon volle bak voor het EK.” Van de Donk legt uit vooral ‘teleurgesteld’ te zijn dat Nederland is gestrand in de groepsfase. “Ik moet alles nog even verwerken.”

