Beth Mead onthult wat ze direct na Engeland-Nederland tegen geliefde Vivianne Miedema zei

leed woensdagavond met de vrouwen van Nederland een pijnlijke nederlaag op het Europees Kampioenschap tegen het Engeland van haar partner . Kort na het laatste fluitsignaal zochten de geliefden elkaar op, Mead onthult tegenover de BBC wat ze daarbij zei tegen Miedema.

Oranje hoopte na de 0-3 zege op Wales in de openingswedstrijd woensdag goed partij te kunnen bieden aan regerend Europees kampioen Engeland, maar kwam in Zürich bedrogen uit. De Leeuwinnen van Andries Jonker kwamen er totaal niet aan te pas tegen de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Na 90 minuten stapten de Lionesses met een 4-0 zege van het veld, waardoor de kans dat Nederland zich plaatst voor de kwartfinale drastisch is afgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Miedema en Mead kwamen elkaar op het veld niet tegen. Jonker haalde de topscorer aller tijden van Oranje, die grotendeels onzichtbaar was, na ruim een uur spelen bij een 3-0 achterstand, naar de kant. Wiegman had Mead op haar beurt juist gepasseerd, nadat de Arsenal-aanvaller nog wel in de basis was begonnen in de verloren openingswedstrijd tegen Frankrijk (2-1). Toen de Arsenal-speler een kwartier voor tijd mocht invallen, was Miedema al gewisseld. Na het laatste fluitsignaal zochten beide geliefden elkaar alsnog op.

In een interview met BBC's Match of the Day krijgt Mead de vraag wat ze bij die gelegenheid zei tegen Miedema. "Ik heb haar nog niet fatsoenlijk kunnen spreken", reageert de Engelse. "Maar ik heb haar wel een knuffel gegeven en gezegd dat we elkaar later wel zouden spreken. Het is moeilijk, je wil natuurlijk dat je partner het goed doet, maar niet als je tegen elkaar speelt. Het was duidelijk een zware dag voor haar, maar ze was er voor mij na de nederlaag tegen Frankrijk, dus ik doe hetzelfde terug", aldus Mead.

➡️ Meer nieuws over het EK Vrouwen

👉 Wiegman troost falende Oranje Leeuwinnen: ‘Was een momentopname’ 🔗

👉 Onvrede bij Oranje: Van de Donk en Jonker lijnrecht tegenover elkaar 🔗

👉 Leonne Stentler maakt gehakt van één hoofdrolspeler na afstraffing Oranje Leeuwinnen: 'Krankzinnig' 🔗

👉 Jill Roord doet bizarre onthulling na overwinning Oranje Leeuwinnen 🔗

👉 Leonne Stentler compleet geridiculiseerd om ‘belachelijke uitspraak’ over vrouwenvoetbal 🔗