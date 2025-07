Leonne Stentler compleet geridiculiseerd om ‘belachelijke uitspraak’ over vrouwenvoetbal

In het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6 gaat het maandagavond over Vivianne Miedema. Tafelgast Job Knoester vindt het belachelijk dat de spits van het Nederlands dameselftal na haar doelpunt op het EK tegen Wales (0-3) werd vergeleken met oud-topspits Marco van Basten. Verslaggeefster Noa Vahle geeft Knoester tegengas.

Onder meer analist Leonne Stentler vergeleek Miedema zaterdag na de wedstrijd tegen Wales, waarin de spits in haar 126ste wedstrijd voor Nederland haar honderdste 100ste goal, met Van Basten, oud-spits van onder meer Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal. “Ik zou haar wel met Van Basten willen vergelijken”, zei Stentler bij de NOS. “Ook wel qua persoonlijkheid. Ze zijn allebei eigenzinnig en exceptioneel.”

“Noa, kunnen we wel zeggen dat het belachelijk is om Miedema te gaan vergelijken met Van Basten?”, vraagt Knoester maandagavond in De Oranjezomer aan de eveneens aanwezige Noa Vahle. De verslaggeefster moet in eerste instantie lachen: “Haha, ik wist dat jij dit ging zeggen.”

Knoester springt dan fel van leer: “Het is toch belachelijk! Ik vind het een belediging voor Van Basten. Ja, dat is toch een belediging?”, spreekt de strafrechtadvocaat ferme taal. “Die man was een wereldvoetballer. Ik denk dat als hij nu nog had gevoetbald, hij beter was dan Ronaldo.”

“Het ging erover dat Vivianne Miedema 100 interlanddoelpunten heeft gemaakt”, reageert Vahle. Knoester: “De spits van ABS (amateurvereniging in Bathmen, red.) maakt er ook 100! Ik weet niet wie de spits van ABS is, maar hij zou er wel 100 maken”

EK Vrouwen op tv: hoe laat en op welke zender wordt Engeland - Nederland uitgezonden?

Vahle probeert de vergelijking tussen Miedema en Vahle vervolgens te nuanceren. “Het gaat er denk ik vooral om dat wat Vivianne Miedema voor het vrouwenvoetbal heeft gedaan, net zo groot is als wat Marco van Basten voor het mannenvoebal heeft gedaan. Maar ik vind dat we moeten kappen met het continue vergelijken van het vrouwenvoetbal met het mannenvoetbal. Want dan is het inderdaad minder technisch, snel en spectaculair. Stop met het hele tijd dat vergelijken, want dan krijg je dit soort verhalen!!

Knoester: “Je moet iets goeds inderdaad niet vergelijken met iets dat niet goed is.” Vervolgens wordt de discussie afgekapt.

