Jill Roord doet bizarre onthulling na overwinning Oranje Leeuwinnen

wist tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Wales niet dat haar honderdste doelpunt voor de Oranje Leeuwinnen maakte. Die onthulling deed de middenveldster van FC Twente voor de camera van ESPN. Daarmee zorgde ze voor flink wat verbazing bij verslaggeefster Fresia Cousiño Arias.

Oranje opende het EK in Zwitserland tegen Wales, op papier de zwakste opponent uit de groep waar verder Frankrijk en Engeland inzitten. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kende een moeizame eerste helft, maar kwam vlak voor rust op 0-1 door Miedema, die haar honderdste treffer maakte. Na rust kwamen Victoria Pelova en Esmee Brugts ook nog op het scoreformulier, waardoor het 0-3 werd.

Na de wedstrijd was natuurlijk de honderdste treffer van Miedema het onderwerp van gesprek. "We moeten het even over Vivianne Miedema hebben. Dat is toch echt bizar?", vraagt Cousiño Arias aan Roord. "Ja, ik was het helemaal vergeten. Dat ze haar honderdste maakte", antwoordt ze. Iets wat de ESPN-verslaggeefster niet kan geloven. "Ja, doei", luidt de korte reactie.

Vervolgens legt Roord uit hoe de vork in de steel zit. "In de wedstrijd ben je niet bezig met het feit dat zij vandaag haar honderdste gaat maken. Op het moment zelf was ik het even vergeten. Na de wedstrijd zag ik dat shirt (Miedema met rugnummer 100, red.) en toen zei ik tegen haar: sorry, ik ben het helemaal vergeten. Maar gefeliciteerd. Ja, echt waar."

Tot slot heeft Roord nog een lofzang over voor haar collega-international. "Het is bizar. Ik denk dat ze een hele bijzondere speler is. Ontzettend goed voor de goal, heel veel kwaliteit en ik ben heel blij voor haar dat ze vandaag op deze manier haar honderdste maakt", besluit de middenveldster, die voor het EK de overstap maakte van Manchester City naar FC Twente.

