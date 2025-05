Jill Roord heeft relatie met andere topsporter: 'Hartstikke verliefd'

(28) is weer gelukkig in de liefde. Nadat haar relatie met FC Barcelona-speelster Jana Fernández in december beëindigd zou zijn, is ze nu samen met tophockeyster Pien Sanders (26). De twee gaan al langere tijd met elkaar om, maar nu wordt de relatie daadwerkelijk bevestigd door Sanders.

Roord zat dit weekend op de tribune toen Sanders met Den Bosch de finale van het landskampioenschap haalde. “Ik vind het superleuk dat ze er is. Dit zijn belangrijke wedstrijden voor me, dus ik waardeer het heel erg dat ze aan de kant staat”, zegt Sanders in gesprek met Hockey.nl. Andersom komt Sanders ook graag kijken bij wedstrijden van Roord, maar: “Dat is wat lastiger, want Jill speelt voor Manchester City. Ik heb er een paar keer op de tribune gezeten. Dat is tof om mee te maken. Ze heeft het fijn als ik er ben.”

Voor Roord zit het seizoen er al op, maar voor Sanders moet de ontknoping nog volgen. Ze speelt met Den Bosch de finale van het landskampioenschap. Roord zal weer op de tribune zitten. “Ze is nu vrij, dus is er nu bij. Ze vindt het leuk om te zien. Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen.” Sanders had tot voor kort een relatie met hockeyer Thijs van Dam. Vorig jaar pakten ze allebei nog goud op de Olympische Spelen in Parijs, maar hun droomjaar eindigde met een gebroken hart: Sanders besloot de relatie in december te beëindigen.

De afgelopen maanden trokken Roord en Sanders al veel met elkaar op. Ze verschenen samen op foto's en vlogs op TikTok. Twee video's waarin ze drankjes en broodjes uittesten, trokken honderdduizenden views.