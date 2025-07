EK Vrouwen op tv: hoe laat en op welke zender wordt Engeland - Nederland uitgezonden?

Nederland neemt het op woensdag 7 juli in de tweede poulewedstrijd op het Europees Kampioenschap voor Vrouwen in Zwitserland op tegen titelhouder Engeland. Voor Oranje Leeuwinnen van Andries Jonker betekent de clash met de Engelsen een weerzien met voormalig bondscoach Sarina Wiegman, die bovendien wordt geassisteerd door Jonkers toekomstige opvolger Arjan Veurink. Het duel tussen Engeland en Nederland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Ook voor Vivianne Miedema heeft het duel met Engeland een speciaal tintje. De topscorer aller tijden van Oranje, die in de eerste poulewedstrijd tegen Wales haar honderdste interlandgoal maakte, staat namelijk tegenover haar partner, Arsenal-aanvaller Beth Mead. Oranje was in de eerste poulewedstrijd uiteindelijk met 3-0 te sterk voor de Welshe vrouwen en begon dus prima aan het eindtoernooi. Dat kan niet gezegd worden van de Engelsen: de regerend Europees Kampioen ging met 2-1 onderuit tegen Frankrijk. Voor Wiegman betekende het haar eerste nederlaag ooit op een Europees Kampioenschap, dat ze eerder met zowel Nederland (2017) als Engeland (2022) wist te winnen.

Hoe laat begint Engeland - Nederland op het EK Vrouwen?

De groepswedstrijd tussen Engeland en Nederland op woensdag 7 juli begint om 18.00 uur. Het duel wordt gespeeld in stadion Letzigrund in Zürich.

Op welke zender wordt Engeland - Nederland uitgezonden?

In Nederland worden alle 31 wedstrijden op het EK voor vrouwen uitgezonden op NPO 1. De voorbeschouwing op Engeland - Nederland begint om 17.15 uur. Bij de NOS debuteert de succesvolle oud-international Lieke Martens dit toernooi als analist. Daarnaast zullen ook oud-internationals Tessel Middag, Danny Koevermans, Mandy van den Berg en voormalig Belgisch international Imke Courtois hun opwachting maken bij de omroep.

Naast de reguliere uitzending op NPO 1 biedt de NOS de EK-wedstrijden ook aan als gratis livestream via de NOS-app en op de eigen website, nos.nl.