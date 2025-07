Telegraaf beticht bondscoach Jonker van leugen: 'Vernietigt zijn eigen geloofwaardigheid'

Bondscoach Andries Jonker heeft met een leugen in de NOS Voetbalpodcast een 'bom' onder het basiskamp van de Nederlandse vrouwenploeg gelegd en daarmee zijn eigen geloofwaardigheid 'vernietigd'. Dat valt zaterdagochtend althans te lezen in De Telegraaf.

Op de dag waarop de Oranje Leeuwinnen hun eerste EK-wedstrijd tegen Wales spelen (aftrap 18.00 uur) komt Telegraaf-journalist Steven Kooijman met een uitgebreid artikel over het functioneren van Jonker. Dat het toernooi voor de 62-jarige trainer zijn laatste kunstje als bondscoach wordt, werd in januari al duidelijk toen de KNVB bekendmaakte dat Jonker na het EK zal vertrekken. De oefenmeester wordt opgevolgd door de 35-jarige Arjan Veurink, de assistent van Sarina Wiegman bij zowel de Nederlandse als tegenwoordig de Engelse nationale ploeg. Jonker biechtte eerder deze week in de NOS Voetbal Podcast op dat hij heeft overwogen vóór het EK de handdoek al in de ring te gooien en te vertrekken.

Kooijman betitelt de uitspraak van Jonker als 'een pr-stunt' en schrijft dat er bovendien niets van waar is. "Want iedereen bij Oranje wist dat als één iemand nooit heeft overwogen om op te stappen, het namelijk Jonker was", schrijft de journalist. Met zijn optreden in de podcast gooide de bondscoach bovendien 'een bom in het basiskamp in Spiez', aldus Kooijman. "Jonker vernietigde vooral zijn eigen geloofwaardigheid door te zeggen dat hij twijfelde aan zijn houdbaarheidsdatum en zaaide daarmee in eigen gelederen onrust, daags voor de EK-opener van Oranje tegen Wales."

Hoewel geen van de betrokkenen dat wil bevestigen, schrijft De Telegraaf dat het aanstaande vertrek van Jonker is ingegeven door 'stevige kritiek' uit een deel van de spelersraad op het functioneren van de bondscoach. "Jonker, in 2022 de opvolger van Mark Parsons, was na een prima begin met een kwartfinaleplaats op het WK van 2023 blijkbaar snel over zijn houdbaarheidsdatum geschoten, getuige de twijfels van een aantal van zijn geroutineerde spelers. Dat was voor De Jong en de zijnen het sein om naar een nieuwe coach op zoek te gaan", schrijft Kooijman. Jonker hoeft zich volgens de journalist bovendien geen illusies te maken over een droomafscheid van zijn ambt: "Het vertrekt snijdt als een Zwitserse zeis door zijn ziel, zoveel pijn doet het hem. Maar de man die blind is voor wat er om hem heen gebeurt, heeft ook de realiteit uit het oog verloren. Jonker wil heel graag Europees kampioen worden, maar wie Spanje in een Iberisch kat-en-muis-spel met Portugal zag schitteren in Bern, weet dat een tweede Nederlandse EK-titel een utopie is."

